Zauważalny wzrost cen mleka we wrześniu

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka we wrześniu 2020 r. wyniosła 138,17 zł/1 hl i była wyższa o 5,3 proc. niż we wrześniu 2019 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do sierpnia 2020 r. była o 3,7 proc. wyższa.