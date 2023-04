- Ostatnie lata nie były sprzyjające dla naszej mleczarni. Wszystkie wydarzenia, które miały miejsce na świecie związane zarówno z pandemią, jak i wojną za naszą wschodnią granicą, odbiły się na naszej działalności. Dodatkowo inflacja oraz drastyczne podwyżki cen gazu i energii skłoniły nas do rozpoczęcia rozmów o współpracy ze stabilną spółdzielnią, która pomoże nam rozwijać skup mleka, sprzedaż produktów i utrzymanie zatrudnienia dla ludzi. Nie chcemy czekać i liczyć na cud, kiedy widzimy co się dzieje w branży mleczarskiej w Polsce i na świecie. Chcemy wzmocnić firmę, żeby dostawcy mieli gdzie oddawać mleko oraz pracownicy zachowali miejsce pracy

Mleczarnia w Bychawie to zakład z 90 - letnią tradycją w produkcji serów twarogowych. Produkty wyrabiane są i formowane ręcznie i tworzą prawdziwy obraz lubelskiej wsi tradycji i smaku. Asortymenty tj. twarogi, maślanki, jogurty naturalne czy kefiry logowane są marką Lublanka, znaną i cenioną na Lubelszczyźnie.

Marka Lublanka postrzegana jest przez nas bardzo dobrze. Widzimy jej potencjał i wierzymy, że dzięki połączeniu sił stanie się ona marką ponadregionalną. Współpraca z OSM w Bychawie oparta jest na analizach rynku, które pokazały, że będzie realizowana z korzyścią zarówno dla OSM, jak i dla Spomleku. Zdajemy sobie sprawę, że mamy trudny czas w mleczarstwie, jednak łączenie sił w takich czasach jest niezwykle istotne dla obu podmiotów, z których każdy może wnieść swój know how do biznesu i zbudować lepszą pozycję zarówno w skupie surowca, jak i handlu

– tłumaczy Paweł Gaca, Prezes Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.