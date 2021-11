Zbyt mała chińska produkcja mleczna to szansa dla polskich firm

W dniu 9 listopada br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa projektu „Trade Milk – Mleczne Skarby 2”. Spotkanie miało na celu przedstawienie zebranym mediom aktualnych wyników handlowych oraz dyskusję na temat przyszłości eksportu mleka i produktów mlecznych z Polski do Chin.

9 listopada br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa projektu „Trade Milk – Mleczne Skarby 2”

W konferencji wziął udział ekspert rynku chińskiego i rolno-spożywczego, pan Jacek Strzelecki, który miał prezentację na temat „Polskie produkty mleczarskie w Chinach. Wyzwania i nowe możliwości sprzedaży”.

Produkcja mleka w Chinach pomimo wzrostu odnotowanego na przełomie dwóch ostatnich lat (34,4 mln ton w 2020 r. i 34,6 mln ton w 2021 r.), jest wciąż niewystarczająca na pokrycie miejscowej konsumpcji.

Chińczycy spożywają głównie mleko płynne

Spożywane w Chinach produkty mleczne to głównie, ok. 80%, mleko płynne i jogurty. Ważnym trendem w konsumpcji chińskich produktów mlecznych jest ekologia i zielone rolnictwo. Chińscy konsumenci cenią sobie wysoką jakość opartą na naturalnych składnikach, wolnych od zanieczyszczeń, oraz ekologiczne technologie produkcji. Mleko i produkty mleczne importowane, także z Polski, są postrzegane w Chinach jako świeże, bezpieczne i posiadające wyższą wartość odżywczą. Ponadto dają przeciętnemu konsumentowi poczucie lepszego stylu życia, wygody i stanowią urozmaicenie własnej diety.

W ubiegłym roku polski eksport do Chin odnotował pozytywne wyniki

- Polskie mleko i jego przetwory od dłuższego czasu znajdują stałe miejsce na chińskich sklepowych półkach i cieszą się rosnącą, z roku na rok, akceptacją ze strony chińskich konsumentów. Polskie produkty mleczarskie są coraz bardziej rozpoznawalne na rynku chińskim, związane jest to z licznymi działaniami realizowanymi przez Polska Izbę Mleka w Chińskiej Republice Ludowej m.in. przyczyniła się do tego realizacja projektu Trade Milk Mleczne Skarby, która wspiera działania naszych producentów na chińskim rynku. Jednak bez wątpienia ogromna praca została wykonana przez naszych producentów, eksporterów, którzy prowadzą stałe działania B2B. Także w ostatnim roku, pomimo pandemii koronowirusa i utrudnień logistycznych, polski eksport do Chin odnotował pozytywne wyniki. Jest to dowód na to, że nasza pozycja umacnia się tam stale. – mówi Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA.

Nowe zasady wprowadzenia na rynek chiński żywności

Od stycznia 2022 r. wejdą w życie nowe zasady wprowadzenia na rynek chiński żywności. Na mocy Zarządzania GACC nr 248 z 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rejestracji i kontroli zagranicznych przedsiębiorstw produkujących żywność importowaną do Chińskiej Republiki Ludowej oraz Zarządzenia GACC nr 249 z 12 kwietnia 2021 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w imporcie i eksporcie żywności, wszystkie firmy, aby móc eksportować do Chin, muszą zarejestrować się na stronie GACC https://new.singlewindow.cn/.

