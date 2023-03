Nie sposób wymienić wszystkich czynników i wydarzeń, które przyczyniły się do sytuacji ekonomicznej zarówno wielkich przedsiębiorstw, jak i zwykłych obywateli czy gospodarstw rolnych, czego skutki będziemy odczuwać przez najbliższe kilka lat. Wystarczy wspomnieć lockdown, wojnę na Ukrainie, rekordowo wysoką inflację, ceny gazu i energii elektrycznej.

Ogromne obawy pojawiły się w lutym 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Świat zatrzymał się na moment, żeby za chwilę ruszyć do pomocy i działania. Znaczące ruchy pojawiły się w gospodarce. Mleczarstwo z miesiąca na miesiąc notowało wzrost cen za produkty nabiałowe. Większość spółdzielni natychmiast reagowała na zmiany i podnosiła ceny płacone rolnikom za mleko. Znaczące zmiany odczuła Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z Radzynia Podlaskiego.

Zapłaciliśmy w ubiegłym roku naszym rolnikom o 5% więcej za litr mleka niż średnia cena mleka w Polsce. Tym samym, świadomie pomniejszyliśmy swój zysk o ok. 30 mln zł. Spółdzielnie pracują na rzecz swoich Członków – właścicieli, którymi są rolnicy i pracownicy. Od lat naszą strategią nie jest notowanie jak największych zysków, ale dzielenie się nimi z właścicielami. Ktoś zapyta po co więc pracować cały rok i rozdać wypracowane pieniądze. Po pierwsze planujemy zysk zgodny z naszymi potrzebami finansowymi. Zdajemy sobie jednak sprawę, że Spółdzielnia z założenia ma pracować dla dobra swoich dostawców, aby umożliwić im godny byt i rozwój na dobrym poziomie

Spomlek może się pochwalić nie tylko wysoką ceną płaconą rolnikom, ale pozyskaniem nowych dostawców mleka.

W minionym roku skupiliśmy 7% więcej mleka niż w roku 2021. To zasługa wielu czynników, z których najważniejszym była cena za mleko. Zwiększył nam się skup surowca od naszych dostawców, którym firma dopłaca 0,20 zł do zwiększonych ilości mleka w stosunku do tego samego miesiąca roku poprzedniego. To decyzja, którą podjęliśmy jesienią 2021 roku i widzimy bardzo dobre efekty w każdym miesiącu. Jest to dla nas ważne długofalowo – firma rozwija się, inwestuje i potrzebuje dobrej jakości mleka

- dodaje prezes Gaca.