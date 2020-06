Prezes ZPPM: Zielony Ład to duży wzrost kosztów sektora rolno-spożywczego.

Żywność z Polski, a zwłaszcza produkty mleczarskie, już teraz spełnia bardzo surowe wymagania odnośnie jakości i bezpieczeństwa – dostosowanie do tych wymogów było kosztowne. Rozumiemy, że należy przeciwdziałać negatywnym efektom zmian klimatu oraz zanieczyszczeniu środowiska, jednak trzeba wyraźnie powiedzieć, że proponowane strategie, to nie tylko wzniosłe cele, ale także wzrost kosztów dla całego sektora rolno-spożywczego.

W chwili obecnej ciągle nie wiemy, jak będą wyglądały szczegóły proponowanych rozwiązań. Nie wiemy również, jak będzie wyglądać Wspólna Polityka Rolna, która będzie musiała wpisywać się w cele obydwu strategii, a której kształt dopiero będzie się krystalizował w negocjacjach pomiędzy państwami członkowskimi. W naszej opinii WPR powinna nie tylko zawierać zachęty finansowe do realizacji celów strategii, ale również stanowić poduszkę finansową dla wprowadzanych zmian, aby producenci i przetwórcy żywności nie zostali dotknięci w nadmierny sposób kosztami dostosowania do nowej rzeczywistości.

Ponieważ realizacja celów strategii „od pola do stołu”, a zwłaszcza „zielonego ładu” obliczona jest na wiele lat do przodu, dostrzegamy tu nie tylko możliwość, ale wręcz konieczność ewaluacji – przeglądu każdego z tych planów, co pewien czas. To, czego w tej chwili brak obu strategiom, to dokładna ocena skutków ich wdrożenia, chociaż rzecz jasna, aktualny poziom ogólności sformułowań użytych w obydwu dokumentach na to nie pozwala. Postulujemy jednak aby każdy etap wprowadzanych zmian był dokładnie analizowany pod względem skutków, jakie przyniesie, a ewaluacja powinna dotyczyć także tego, co już zrobiono. Pozwoli to w razie konieczności korygować przyjęty kurs, co realnie rzecz biorąc i tak jest nie do uniknięcia, jeżeli ma się przed sobą kilkudziesięcioletnią perspektywę wdrażania jakiejkolwiek polityki. Tu z resztą widzę rolę organizacji branżowych, które powinny mocno zaangażować się w proces konsultacyjny.