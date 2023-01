W ostatnim wywiadzie, którego udzielił Edward Bajko serwisowi portalspożywczy.pl, rozmawialiśmy m.in. o konieczności zmiany pokoleniowej w mleczarstwie.

Edward Bajko o zmianie pokoleniowej w mleczarstwie /fot. PTWP

Zmiana pokoleniowa w mleczarstwie koniecznością?

Moim zdaniem jest sporo prezesów, którzy powinni już odejść i dać przestrzeń młodszym. Dla dobra ich firm. Dlaczego nie odchodzą? Dla mnie nigdy mleczarnia nie była całym życiem. Zawsze traktowałem to bardziej zadaniowo. Mam do zrobienia konkretną robotę – powinienem to zrobić najlepiej jak umiem i lubiłem to, ale to nigdy nie było całe moje życie. Natomiast jest wielu, dla których mleczarnia jest całym życiem. I nie dziwię się, że jest problem z odejściem. Dużo mówi się work-life balance, ale trudno to zrealizować. Ja na szczęście nie wpadłem w tę pułapkę - mówił Edward Bajko

Jakie jest nowe pokolenie mleczarskich prezesów?

Były prezes SM Spomlek uważa, że w branży mleczarskiej będą zmiany, bo do mleczarstwa wchodzi młodzież. Młodzi ludzie, bardzo dobrze wykształceni – Paweł Gaca, Łukasz Kalinowski, Maciej Tomaszewski w Hochlandzie.

To moje pokolenie prezesów miało zupełnie inne przygotowanie. Wywodziło się z produkcji, skupu, czasami z księgowości. Niemniej - byliśmy czy jesteśmy mleczarzami. Natomiast ta nowa generacja to są wykształceni biznesmeni. Równocześnie nie skazywałbym starszych prezesów, nadal pracujących, na pożarcie - to będzie bardzo interesujące starcie nowoczesnego zarządzania z tym starszym. Myślę, że ci starsi nie są bez szans, gdyż jest pewna specyfika zarządzania spółdzielnią mleczarską przez częsty kontakt z rolnikami, który jest w mojej ocenie kluczowy - uważa Edward Bajko

Relacje z rolnikami kluczowe w mleczarstwie

Zaznacza, iż jemu udawało się łączyć interesy spółdzielni jako biznesu i interesy rolników oraz pracowników, ale to jest trudne zadanie. To stąpanie po kruchym lodzie. Bardzo łatwo jest zniechęcić do siebie rolników, a bez ich poparcia bardzo trudno jest zarządzać spółdzielnią.

Młodzi menadżerowie w tym zakresie mają mniejsze doświadczenie. Chociaż to nie specjalnie akurat dotyczy Pawła Gacy, gdyż od kilkunastu lat uczestniczył w spotkaniach czy naradach z rolnikami. Rozumie wagę tego elementu naszego biznesu - dodaje nasz rozmówca.

Całą rozmowę z Edwardem Bajko można przeczytać w Strefie Premium pt. "Odchodzę spełniony - ostatni wywiad z Edwardem Bajko jako prezesem Spomleku."

