Zmiany dla dostawców Programu dla szkół

Niniejsze wytyczne dotyczą produktów, które są na stanach magazynowych zatwierdzonych Dostawców wg stanu na dzień 13.03.2020 r. przekazanych do KOWR.



Produkty, których termin ważności upływa w dniu 31.05.2020 r. należy przekazać do dnia 20.05.2020 r. do jednostek organizacyjnych wskazanych w pkt.4 poniższych wytycznych z 18.03.2020 r., jak również bezpośrednio do:

a. Domów Pomocy Społecznej,

b. Hospicjów,

c. Domów dziecka, rodzin zastępczych itp.



18.03.2020 r.

Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020

W celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem zwanej dalej „COVID-19”, zostały nałożone ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, a w konsekwencji ich czasowe zamknięcie. Wobec tego ciągłość realizacji mechanizmu „Program dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020 została przerwana z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju. Zaistniała sytuacja jest konsekwencją środka podjętego w interesie publicznym i jest przypadkiem „siły wyższej”.

Mając na uwadze wstrzymanie realizacji „Programu dla szkół” z powodu „COVID-19” poniżej znajdują się wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych, zwanych dalej: Dostawcami.

1. Dostawcy oraz szkoły podstawowe mający zawarte umowy nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw oraz mleka powinni podjąć starania w kierunku zmiany treści tych umów, tak aby zobowiązania stron zostały zawieszone na okres, o którym mowa w § 2 ust. 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410).

2. Dostawcy biorący udział w „Programie dla szkół” powinni wstrzymać się z zakupami produktów wymaganych do realizacji tego Programu w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. Dostawcy, którzy przekazali do Oddziałów Terenowych KOWR właściwych ze względu na siedzibę dostawcy, stany magazynowe oraz harmonogramy dostaw produktów przewidzianych na realizację tego działania w okresie od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. mogliby ubiegać się o pomoc z tytułu wystąpienia „siły wyższej”, o ile nie sprzedali tych produktów.