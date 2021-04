Zmienił się kosztyk zakupów nabiałowych

Firmy produkujące dla HoReCa szybko zmieniły swoje oferty.

Konsumenci zaczęli robić więcej zakupów przez internet.

Koszyk zakupowy świadczy, że Polacy polubili gotowanie w domu

- Te spółdzielnie rzeczywiście odnotowały spadek sprzedaży, ale szybko zmieniły swoje oferty i dziś zupełnie dobrze oceniają 2020 rok - zauważa.

Zmianą w zachowaniach konsumentów, jest to, że zaczęli robić więcej zakupów przez internet. - Oczywiście daleko nam jeszcze do takiego rynku sprzedaży internetowej, jak to mamy np. w Chinach, ale coraz więcej osób wybrało właśnie ten kanał dokonywania zakupów. Ale cały czas jesteśmy tradycjonalistami i lubimy zakupy w sklepach tradycyjnych - ocenia Agnieszka Maliszewska.

- To co zaobserwowaliśmy w czasie pandemii dużo częściej konsumenci sięgali po śmietany, produkty fermentowane, masło. To może świadczyć, że polubiliśmy gotowanie w domu. Popularne stały się blogi i portale kulinarne, dlatego część naszych firm natychmiast to wykorzystała oferując konsumentom szereg publikacji czy filmów o tematyce kulinarnej z wykorzystaniem mlecznych produktów do przygotowywania posiłków w domu. To także świadczy o tym, że zakłady mleczarskie doskonale śledzą trendy i zachowania konsumenckie dostosowując swoją ofertę do oczekiwań rynku - podkreśla dyrektor PIM.

