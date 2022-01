Znamy odpowiedź ministerstwa na postulat likwidacji FPM

Prezes Mlekovity zwrócił się do ministerstwa rolnictwa z wezwaniem do likwidacji Funduszu Promocji Mleka. Znamy odpowiedź jakiej udzielił resort rolnictwa.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 26-01-2022, 13:03

Znamy odpowiedź na postulat likwidacji FPM /fot. Unsplash

Jak czytamy w piśmie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, biorąc pod uwagę znaczenie Funduszu Promocji Mleka, Ministerstwo nie planuje wyłączenia funkcjonowania Funduszu z ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Środki FPM są prywatne

Odnosząc się do stwierdzenia, że FPM należy zlikwidować, gdyż ogólna promocja założona w jego ramach nie spełnia oczekiwań na rynkach mleczarskich, Ministerstwo pisze, iż należy wskazać, że zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 22 maja 2009r. O funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, środki finansowe promocji nie są środkami publicznymi w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, a środkami prywatnymi branży. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak również Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa nie posiada uprawnień decyzyjnych dotyczących dysponowania środkami funduszy promocji.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Wyłączna kompetencja komisji zarządzającej

Zgodnie z ustawą o funduszach promocji o sposobie wydatkowania środków finansowych Funduszu Promocji Mleka decydują wyłącznie przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujących producentów rolno-spożywczych oraz przetwórców, tworząc 9-osobową komisję zarządzającą. Do jej wyłącznych kompetencji należy m.in. ustalanie planu finansowego danego funduszu, a także opracowywanie rocznych strategii promocji.

Uwagi tylko do komisji zarządzającej

W związku z tym wszelkie oczekiwania odnośnie działalności Funduszu Promocji Mleka, a także sugestie co do priorytetów przyjmowanych rokrocznie w strategii promocji należy zgłaszać bezpośrednio do komisji zarządzającej Funduszu Promocji Mleka za pośrednictwem KOWR.