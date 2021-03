Zott: Zachowania konsumentów się zmieniły

Ścieżki – wegańska i tradycyjna – powinny być rozwijane równolegle

Przybrało na sile zjawisko cocooningu, czyli celebrowania domatorstwa

Konsumpcja jogurtów owocowych per capita jest mniejsza w Polsce niż w Niemczech czy Czechach

Czy obostrzenia covidowe wpłynęły na firmę?

Małgorzata Bogdan: Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa są bez wątpienia od dłuższego czasu jednym z czynników kształtujących sytuację rynkową.

Jak Zott Polska ocenia trend produktów bezmlecznych? Wiele firm mleczarskich rozpoczęło ich produkcję.

MB: Wchodząc w segment żywności wegańskiej, przetwórcy mleka konsekwentnie reagują na zmiany społeczne i zachowania konsumentów. Przewidujemy, że będzie to długofalowy proces. Ze strategicznego punktu widzenia mleczarstwa obie ścieżki – wegańska i tradycyjna – powinny być rozwijane równolegle.

Jak Zott ocenia teraz rynek galanterii mleczarskiej w Polsce? Czy zmieniły się zachowania konsumentów i sprzedaż takich produktów?

MB: Zachowania konsumentów nieco się zmieniły. W związku z pandemią przybrało na sile zjawisko cocooningu, czyli celebrowania domatorstwa, dlatego produkty galanterii mleczarskiej są w ostatnim czasie chętnie kupowane do spożycia w domu – na tym polu obserwujemy pozytywny trend. Widzimy ożywienie w segmencie produktów deserowych i impulsowych (batony mleczne). Naszym zdaniem, powszechne gotowanie we własnych domach przyczyniło się też do ożywienia w segmencie śmietan. Tymczasem jednak obserwowany wcześniej pozytywny rozwój segmentu jogurtów naturalnych został ustabilizowany.

Jak rynek galanterii mleczarskiej w Polsce wygląda na tle innych krajów gdzie Zott działa np. na tle rynku niemieckiego?

MB: Konsumpcja jogurtów owocowych per capita zarówno u naszych niemieckich, jak również czeskich sąsiadów jest wyższa niż w Polsce. W wielu krajach europejskich podczas pandemii obserwowano wzrosty sprzedaży w segmencie jogurtów owocowych. Zjawisko to nie wystąpiło w Polsce.