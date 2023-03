W dniu 17 lutego 2023r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych zwróciło się do organizacji branżowych o opinie na temat projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Poniżej prezentujemy stanowisko Związku Polskich Przetwórców Mleka dotyczące ww. projektu.

ZPPM: Fundusz Ochrony Rolnictwa to dodatkowy podatek dla mleczarni

Projekt Funduszu Ochrony Rolnictwa to już kolejna próba

Mimo, że idea ochrony dostawców produktów rolnych przed niezawinioną utratą dochodów jest nam bliska, uznajemy za niecelowe powołanie „Funduszu Ochrony Rolnictwa” - czytamy w stanowisku ZPPM

Organizacja podkreśla, iż rozumie, że idea Funduszu Ochrony Rolnictwa wydaje się być dobrym pomysłem w kontekście roku wyborczego, ale pozwala sobie przypomnieć o dwóch nieudanych i równie populistycznych próbach utworzenia tzw. „funduszu stabilizacji dochodów rolniczych” (podejmowanych zarówno za rządów PiS, jak i koalicji PO-PSL) – które spotkały się z szeroką krytyką środowisk rolniczych i sektora przetwórczego.

Zbyt szeroki projekt

Pierwsze zastrzeżenie ZPPM budzi fakt, że zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu, wszystkie branże dokonywałyby wpłat na rzecz jednego funduszu. Oznacza to, że np. producenci mleka finansowaliby ewentualne straty poniesione przez dostawców innych surowców rolno-spożywczych.

Biorąc pod uwagę rozmiary produkcji w poszczególnych branżach dostrzegamy istotne różnice pomiędzy wysokością wpłat, których dokonywałyby poszczególne sektory, przy jednoczesnym różnym ryzyku wystąpienia niewypłacalności podmiotów skupujących w zależności od rynku, na którym działają. Innymi słowy, w naszej opinii branża mleczarska ponosiłaby koszty niewspółmierne do korzyści płynących z istnienia takiego funduszu – co w naszej opinii nie jest sprawiedliwym rozwiązaniem - wyjaśnia pismo ZPPM

Forma dodatkowego obowiązkowego podatku

Drugą kwestią budzącą zastrzeżenie organizacji jest sam pomysł przymusowego odbierania środków zarobionych przez rolników (i to za pośrednictwem podmiotów skupujących) i przekazywania ich na fundusz, z którego wpłacający rolnicy być może nigdy nie będą korzystać. Takie rozwiązanie nosi znamiona podatku, co już samo w sobie dyskwalifikuje ten pomysł. Co równie istotne, takie rozwiązanie de facto oznacza obciążenie rolników kosztami cudzych, nieudolnych, albo nierzadko celowych i patologicznych działań.

ZPPM zwraca także uwagę, że wprowadzenie takiego rozwiązania w aktualnej sytuacji rynkowej, kiedy ceny skupu mleka gwałtownie się obniżają przy ciągle wysokich kosztach produkcji jest działaniem szkodliwym wobec rolników-producentów mleka.

Zamiast przymusu - dobrowolne ubezpieczenia rolników

Dlatego, zamiast dalszego procedowania projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, Związek Polskich Przetwórców Mleka proponuje podjęcie prac na ustawą wprowadzającą dobrowolne ubezpieczenie dla producentów rolnych od skutków niewypłacalności podmiotów skupujących płody rolne.

Polisy tego typu mogłyby być obsługiwane np. przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub inną państwową instytucję finansową, a ich dobrowolność pozwoliłaby precyzyjnie określić zainteresowanie rolników tego typu zabezpieczeniem przed tego typu problemami. – bez zmuszania kogokolwiek do ponoszenia kosztów cudzej nieudolności lub niegospodarności. Jednocześnie pozwoliłoby to na zdjęcie obowiązków administracyjnych z podmiotów skupujących, wynikających z aktualnej treści ww. projektu.

