Związek Polskich Przetwórców Mleka wystosował pismo do Waldemara Budy, ministra rozwoju i technologii, z apelem o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu ochronę polskiego sektora mleczarskiego przed utratą możliwości eksportu naszych produktów na Ukrainę.

ZPPM domaga się zdecydowanych działań chroniących polskie mleczarstwo przed utratą rynku ukraińskiego

Konsekwencje rozporządzenia z dnia 15 kwietnia br.

Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia br. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych oraz zamieszczony w dniu 21 kwietnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych przewidują całkowity zakaz importu z Ukrainy mleka i przetworów mlecznych.

Sytuacja ekonomiczna polskiego sektora mleczarskiego – zarówno na poziomie gospodarstw, jak i zakładów przetwórczych ulega ciągłemu pogorszeniu. Mamy do czynienia ze spadkami cen zarówno surowca, jak i produktów gotowych. Jednocześnie wzrastają koszty produkcji, pakowania, przechowywania i transportu. W tej sytuacji polska branża mleczarska nie może sobie pozwolić na utratę jakichkolwiek rynków zbytu – włączając w to ważny rynek ukraiński - czytamy w piśmie Związku Polskich Przetwórców Mleka.

Ukraińskie produkty mleczarskie nie stanowią zagrożenia dla polskiego sektora mlecznego

ZPPM podkreśla, że wielkość importu produktów mlecznych z Ukrainy, nie stanowi zagrożenia dla polskiego rynku mleka (zestawienie poniżej) i jako przedstawiciele branży mleczarskiej, związek uważa, że wprowadzenie zakazu importu mleka i przetworów mlecznych na teren naszego kraju jest nieuzasadnione.

Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej – MRiRW

Obawy polskich mleczarzy

Związek Polskich Przetwórców Mleka ma wszelkie powody do obaw, że wprowadzenie zakazu importu mleka i jego przetworów przez stronę polską spowoduje, że strona ukraińska podejmie podobne działania w stosunku do polskich produktów. Już teraz Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy (SMPU) na swojej stronie internetowej zamieszcza apel do rządu ukraińskiego o wprowadzenia zakazu importu produktów mlecznych z Polski przy umożliwieniu zezwolenia jedynie ich tranzytu do Mołdawii.

Dlatego prosimy i apelujemy o wykreślenie mleka i produktów mlecznych z załącznika do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych - czytamy w liście ZPPM.

