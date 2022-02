ZPPM: Wojna na Ukrainie każe zapytać o bezpieczeństwo sektora spożywczego

Dzisiejsze informacje o wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie każą nam ponownie zastanowić się nad systemem bezpieczeństwa sektora spożywczego w Polsce - mówi Marcin Hydzik, Prezes Zarządu ZPPM.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 24-02-2022, 13:05

Wojna na Ukrainie każe zapytać o bezpieczeństwo sektora spożywczego

- Podczas niedawnej epidemii koronawirusa również przeżywaliśmy niepewność co do utrzymania łańcucha dostaw, począwszy od odbioru mleka od rolników, poprzez jego transport, dostawę opakowań i wysyłkę gotowych produktów za granicę. Jako branża mleczarska wystąpiliśmy wówczas z postulatem, aby cały sektor przetwórstwa mleka został objęty systemem infrastruktury krytycznej. Chodziło o to, aby zapewnić nieprzerwaną pracę naszych zakładów, które ze względu na swoją specyfikę (mleko nie toleruje przestojów w produkcji) i ważność dla wyżywienia społeczeństwa, powinny mieć pierwszeństwo np. w transporcie, dostawach gazu itp. - mówi prezes ZPPM.

Infrastruktura krytyczna

Podkreśla, że niestety postulaty te nie zostały uwzględnione, ustawa regulująca kwestie infrastruktury krytycznej nie została uzupełniona o wnioski branży. - Mam wrażenie, że zamiast działać z myślą o przewidywanych przyszłych zagrożeniach, nasi decydenci, po opanowaniu sytuacji kryzysowej z koronawirusem, osiedli na laurach. A przecież kryzysy wybuchają nieoczekiwanie i dobry plan kryzysowy plus rozsądne rozwiązania prawne dawałyby nam pewność prowadzenia biznesu nawet w trudnych czasach - zauważa Hydzik.

- Obawiam się, że ta zwłoka może się teraz zemścić. Chodzi oczywiście o dostawy gazu, które w wyniku działań wojennych i towarzyszących im działań w postaci sankcji, mogą zostać zaburzone - dodaje.

Branża spożywcza jest kluczowa w krytycznej sytuacji

- Dlatego powinniśmy, jako branża, ponowić wysiłki, aby zagwarantować, że nasze zakłady, w razie możliwych zakłóceń w dostawach gazu, ale także np. paliwa dla transportu, nie były objęte ograniczeniami ze względu na krytyczną dla bezpieczeństwa państwa rolę w wyżywieniu społeczeństwa. Jak widzimy, jeden światowy kryzys goni następny, więc dyskusja na ten temat i odpowiednie decyzje powinny zostać podjęte natychmiast - podkreśla Marcin Hydzik.