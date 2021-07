35-lecie Jej Wysokości, Herbaty. Ahmad Tea London świętuje swój jubileusz

Zapach słońca na skórze, letniego ogrodu i kwitnących kwiatów pomarańczy. Celebrując 35. rocznicę działalności, Ahmad Tea London stworzyło limitowaną herbatę aromatyzowaną o smaku kwiatów pomarańczy: The Chairman’s Promise. Wyjątkowy blend zostanie udostępniony wybranej grupie odbiorców i nie będzie można znaleźć go na półkach sklepowych. W maju i czerwcu br. marka wspominała początki swojej działalności oraz organizuje szereg konkursów dla odbiorców w swoich mediach społecznościowych.

Autor: Artykuł promocyjny LEVANT FOODS SP. Z O.O.

Data: 14-07-2021, 12:58

To już 35 lat, od kiedy Ahmad TeaLondon gości na stołach miłośników herbaty z całego świata. W Polsce marka pojawiła się pod koniec lat 90-tych. Przez ostatnie lata „Jej Wysokość” inspirowała klientów do eksperymentowania z wyjątkowymi aromatami i smakami, a dzięki kampaniom kreatywnym stała się nieodłącznym towarzyszem wydarzeń ważnych dla ich odbiorców. Dwie najpopularniejsze produkcje Ahmad Tea Polska podejmują tematy samotności osób starszych w pandemii („Zadbajmy o to, co najcenniejsze”) oraz zdrowia psychicznego w serii filmów na kanale YouTube „Audiencja u Jej Wysokości”, do których zaproszono ekspertki z zakresu edukacji i psychologii.

– Od ponad 20 lat dzielimy się wiedzą i doświadczeniem ekspertów Ahmad Tea London na polskim rynku. Nasze działania odpowiadają na aktualne potrzeby klientów, które są wypadkową otaczającej nas codzienności lub nowych wyzwań, którym trzeba stawić czoła. Jesteśmy niezwykle dumni, że nasze produkcje podejmują często trudne lub przemilczane wątki, takie jak samotność, zmiany klimatyczne czy zdrowie psychiczne. Skupiamy się na łączeniu ludzi i podejmowaniu tematów, które poruszają nasze serca i są początkami ważnych dyskusji przy filiżance herbaty – mówi Kornelia Rutkowska, Marketing Manager w LEVANT Foods, będącym generalnym dystrybutorem marki Ahmad Tea London w Polsce.

Od początku maja marka prowadzi komunikację w mediach społecznościowych opartą na inspiracjach Rahima Afsahara– założyciela Ahmad Tea London, wspomnieniach z początków działalności, a także aktualnych konkursach dla odbiorców. W ramach proponowanych akcji promocyjnych, obserwatorzy grupy influencerów marki będą mogli wygrać między innymi limitowaną herbatę aromatyzowaną o smaku kwiatów pomarańczy: The Chairman’s Promise.

***

Ahmad Tea London to symbol najlepszych herbat, które powstają dzięki wiedzy i doświadczeniu rodziny od lat czuwającej nad każdym etapem ich produkcji: od momentu uprawy do chwili dystrybucji. Siedzibą firmy jest Wielka Brytania – kraj, w którym picie herbacianego naparu jest narodowym rytuałem.

Na przestrzeni lat szerzona przez firmę misja kultywowania ceremonii picia herbaty zaowocowała rozpoznawalnością marki, a w efekcie obecnością w ponad 80 krajach, na 6 kontynentach. W Polsce herbaty Ahmad Tea London są dostępne od 1997 roku. Przez ten czas wśród koneserów zyskały opinię doskonałych mieszanek, a grono ich miłośników nieustannie rośnie.

Marka oferuje szeroką gamę herbat czarnych, zielonych, czarnych aromatyzowanych, zielonych aromatyzowanych i naparów owocowych, zarówno w opakowaniach dla detalu i gastronomii, jak i w formie ekskluzywnych prezentów.