Jesteśmy liderem na rynku napojów funkcjonalnych - podkreśla prezes Oshee Paweł Jacaszek/Fot. PTWP

Jaki jest skład popularnych na rynku napojów izotonicznych Oshee?

Czy izotoniki są zdrowe i mogą być spożywane przez dzieci?

Znani ambasadorzy marki: Iga Świątek, Robert Lewandowski i Mata

Strategia sukcesu: jak udało się zapracować na pozycję lidera na rynku napojów funkcjonalnych?

Wody witaminowe i Hydroboost – nowości Oshee, które niedawno trafiły do sklepów

Jaki jest skład napojów izotonicznych? Czy izotoniki są zdrowe?

Napoje izotoniczne mają wspomagać organizm w trakcie wysiłku, więc to produkty, które zostały stworzone głównie z myślą o osobach aktywnych. Czy izotoniki firmy Oshee powstają wyłącznie ze składników naturalnych?

Nie wszystkie, ale większość. Obecnie są tak różne oczekiwania konsumentów i ich priorytety, że niemożliwe byłoby, w naszym przypadku posiadania tylko naturalnych produktów. Np. rozwój kategorii produktów ZERO: bez dodatku cukru i bez kalorii wymusza użycie zamienników tradycyjnego cukru. W definicji składników mineralnych nie mieszczą się także składniki suplementujące nasz organizm, a obecne w produktach witaminy i minerały czy cukier konieczny, by napoje mogły uzyskać status izotoników. Warto podkreślić że Oshee jako pierwsza firma na rynku wprowadziła kilka lat temu w 100% naturalny napój izotoniczne złożony tylko z 4 składników.

Do kogo głównie kierowana jest Państwa oferta?

Obecnie oferta jest tak szeroka, iż można powiedzieć że jest kierowana do każdego. OSHEE w swoim DNA ma aktywność, innowacje i emocje, które towarzyszą nam na co dzień podczas aktywnego trybu życia i podejmowaniu wyzwań. Nasze hasło Live, Fight, Win! Doskonale wyraża ducha marki, ale także konsumentów, którym najbliżej do Oshee. Co nas bardzo cieszy, marka jest ciągle atrakcyjna dla młodych konsumentów, którzy dopiero dorastają do wieku shopera, kiedy to sami zaczynają podejmować decyzje zakupowe.

Po napoje Oshee, kojarzące się ze światem sportu, coraz częściej sięgają dzieci i nastolatki/Fot. Oshee

Czy dzieci mogą pić napoje Oshee?

Czy to oznacza, że napoje izotoniczne mogą być bezpiecznie spożywane nawet przez najmłodszych konsumentów, czyli dzieci?

Izotoniki mogą być spożywane przez wszystkie osoby, które prowadzą aktywny tryb życia. Taka idea przyświeca tej kategorii produktowej, by dzięki odpowiedniej osmolarności, zawartości elektrolitów i energii z węglowodanów wspomagać organizm i uzupełniać niezbędne składniki podczas i po wysiłku fizycznym, niezależnie od wieku. Izotoniki mogą i powinny spożywać osoby aktywne w każdym wieku, by w sposób odpowiedni nawodnić i uzupełnić niedobory powstałe w organizmie podczas wysiłku. Oczywiście napoje izotoniczne będą też dobrym wyborem dla osób, które niekoniecznie są aktywne fizycznie, ale z innych powodów potrzebują skutecznego nawodnienia lub po prostu lubią smak naszych napojów.

Gwiazdy piją izotoniki. Czy znane twarze w reklamach przyczyniają się do większej popularności marki?

Czy współpraca ze znanymi postaciami, takimi jak Iga Świątek, Robert Lewandowski czy ostatnio raper Mata przekłada się wymiernie na większe zainteresowanie produktami Oshee?

Współprace ambasadorskie, które są bardzo starannie dobierane, przez lata pomogły zbudować markę i jej postrzeganie. Takie działania w połączeniu z bardzo konsekwentnie realizowaną strategią marketingowo - produktową doprowadziły markę do miejsca, w którym jest dzisiaj: absolutnego lidera rynkowego w kategorii napojów funkcjonalnych. Także lidera w postrzeganiu marki jako innowacyjnej, nowoczesnej oraz w suplementacji organizmu podczas aktywności. Oprócz współprac z poszczególnymi sportowcami ważne są także partnerstwa z organizacjami i instytucjami sportowymi, jak w przeszłości sponsoring reprezentacji Polski czy obecna współpraca z hiszpańską La Ligą.

Jedną z ambasadorek firmy Oshee jest najlepsza tenisistka na świecie, Iga Światek/Fot. Oshee

Cieszymy się, że nasza pozycja rynkowa i postrzeganie marki pozwala nam współpracować z najlepszymi, a dzięki temu jesteśmy bliżej emocji, które towarzyszą naszym konsumentom.

Czy izotonik to napój dla sportowców?

Czy Pana zdaniem polski konsument jest coraz bardziej świadomy: dba o zdrowie, właściwą dietę i regularną aktywność fizyczną? A to z kolei przekłada się na coraz większą popularność izotoników ?

Dbałość o zdrowie poprzez aktywność fizyczną i uprawianie sportu jest jednym z bardzo wyraźnych trendów, który jest aktualny od dłuższego czasu i jeszcze nie osiągnął swojego apogeum. To jeden z kluczowych czynników wpływających na rozwój kategorii produktowych, które tak jak izotoniki wspierają organizm podczas wysiłku. Ważnym elementem jest tu nie tylko sam skład produktu, ale także jego funkcjonalność w postaci wygodnej butelki z zakrętką typu sport-cap. Nie inaczej jest z wodami witaminowymi, które dzięki zawartości witamin i minerałów są idealne dla wszystkich osób i coraz częściej zastępują inne popularne napoje w codziennej diecie.

Premiery. Jakie nowości firmy Oshee trafiły ostatnio na rynek

Które napoje z oferty Oshee cieszą się największym powodzeniem? Czy w najbliższym czasie w sklepach pojawią się jakieś nowości?

Nasze flagowe produkty w kategorii izotoników czy wód witaminowych stały się ikonami swoich kategorii. Ich wygląd, opakowanie i smaki są naśladowane przez coraz liczniejsze grono firm chcących uszczknąć z naszej sprzedaży i udziałów rynkowych. To także mobilizujące dla nas, do tworzenia nowych, ciekawszych i coraz bardziej innowacyjnych produktów. Warto zwrócić uwagę na naszą nowość, która wchodzi na rynek pod marką HydroBoost. Są to napoje w formule izotoników z elektrolitami i witaminami, stworzone z myślę o konsumentach, którzy do tej pory nie przekonali się do tej kategorii i dla których funkcja nawadniania jest priorytetowa nie tylko podczas uprawiania sportu, ale również podczas aktywnego trybu życia. Można tu znaleźć dwa smaki w pojemności 555ml w butelce PET, ale szczególnie warto zwrócić uwagę na produkty w 250 ml: dwa atrakcyjne smaki w formie napojów gazowanych w puszce.

