Doskonale wiemy, że współcześni konsumenci coraz częściej sięgają po artykuły spożywcze i napoje charakteryzujące się prostymi, nieprzetworzonymi składnikami. Pomagają one im zmienić nawyki żywieniowe i wspierają tak ważne dziś dobre samopoczucie. Wszystkim, którzy poszukują produktów spełniających te wymagania, przedstawiamy innowacyjną propozycję od Agus. Linia Hello Day! obejmuje m.in owocowe smoothie oraz batoniki orzechowe i zostanie zaprezentowana podczas lutowych targów Gulfood w Dubaju.

Hello Day! smoothie to płynna, gęsta przekąska składająca się wyłącznie z naturalnych, niezagęszczonych przecierów i soków owocowych, a także, co jest wyjątkiem na rynku, mleczka kokosowego. Napój nie zawiera dodawanego cukru, a swój wyjątkowy smak zawdzięcza naturalnej słodyczy owoców. Smoothie firmy Agus produkowane jest w warunkach aseptycznych, dzięki czemu posiada 12‑miesięczny termin przydatności do spożycia. Transport produktu nie wymaga temperatury kontrolowanej, co z kolei znacznie wpływa na optymalizację kosztów w łańcuchu dostaw. W sklepie, Hello Day! Smoothies mogą być eksponowane zarówno na półkach, jak i w lodówkach. Produkty w pełni uzupełniają ofertę smacznych przekąsek na wynos. Napój dostępny jest w trzech wersjach smakowych: marakuja, ananas i mango. Co istotne ta płynna przekąska oferowana jest w butelkach nadających się do recyklingu, które można bez problemu zabrać ze sobą do pracy lub spakować dziecku do plecaka na drugie śniadanie.

Hello Day! Smoothie od miesięcy podbija serca europejskich klientów. Produkt jest dystrybuowany w wielu krajach i w różnych kanałach sprzedaży. Od hiper- i supermarketów, przez sklepy typu convenience, drogerie, apteki i stacje benzynowe po internetowe supermarkety oraz kanały q-commerce.

Podczas targów spożywczych Gulfood w Dubaju Agus zaprezentuje także miodowo-orzechowe batoniki Hello Day!. Składają się one w 20% z naturalnego miodu kwiatowego i zawierają prażone orzechy wysokiej jakości. Produkty dostępne są w trzech smakach: sól morska, żurawina i ciemna czekolada. Dzięki przyjemnej konsystencji i naturalnej chrupkości batoniki stanowią idealną, szybką przekąskę w ciągu dnia.

W ramach rozwoju portfolio Hello Day! Agus wprowadził także niedawno nową, przystępną cenowo i obejmującą wiele kategorii linię konsumencką Hello Day! ESSENTIALS. U jej podstaw leżała chęć dostarczenia klientom jakościowych, a jednocześnie niedrogich produktów spożywczych i napojów „codziennego użytku”. Nowa linia obejmuje m.in. makarony, sery i wyroby seropodobne, sosy, produkty typu instant, konserwy i napoje.

– Linia Hello Day! już dziś cieszy się dużą popularnością wśród konsumentów, którzy cenią ją za wyjątkową jakość. Stale pracujemy nad rozbudową naszej sieci sprzedaży, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych zakupem naszych produktów do odwiedzenia nas podczas targów Gulfood Dubai w Hali Sheikh Saeed 1, S1 - M17 – mówi Andrzej Mirowski, Dyrektor Komunikacji Agus – Będziemy obecni także w sekcji mleczarskiej, w hali 2, C2 – 44, gdzie będziemy prezentować nasze mleka w proszku.

