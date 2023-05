Hello Day! Smoothie otrzymało międzynarodowy znak VEGAN. Oznaczenie to potwierdza, że napój nie posiada i nie wykorzystuje do produkcji składników bezpośredniego pochodzenia zwierzęcego. Płynna przekąska od Agus spełniła wymagające kryteria stawiane artykułom ubiegającym się o ten prestiżowy certyfikat. Logotyp VEGAN znajdzie się na butelkach smoothie od czerwca 2023 r. Innowacyjna propozycja Hello Day! to odpowiedź na potrzeby konsumentów poszukujących zdrowych i pożywnych produktów. Dzięki nowemu oznaczeniu będą oni mogli szybko i pewnie identyfikować napoje firmy Agus i wprowadzić je do swojej diety.

Znak VEGAN to najbardziej rozpoznawalne na świecie oznaczenie w segmencie żywności wegańskiej. Stanowi on niezawodną wskazówkę dla konsumentów podczas zakupów. Pozwala osobom dbającym o właściwy balans w diecie wybrać produkty, które są odpowiednie dla ich stylu życia i nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego. Od czerwca 2023 roku znak organizacji V-Label, kategoria VEGAN, znajduje się również na trzech wersjach smakowych Hello Day! Smoothie – ananas, marakuja, mango.

– Twórcy znaku mają ponad 25-letnie doświadczenie certyfikacji produktów,

które badane są przez szereg ekspertów z dziedzin takich jak zarządzanie jakością, technologia żywności czy chemia. Wymogi dla znaku VEGAN są bardzo surowe. Przyznanie nam licencji dla Hello Day! Smoothie potwierdza ich najwyższą jakość oraz wysokie standardy produkcji. – tłumaczy Jarosław Bańda, Dyrektor Komunikacji Agus.

Hello Day! Smoothie składa się z prostych, nisko przetworzonych składników. Dzięki wyjątkowo gęstej konsystencji może z powodzeniem uzupełniać codzienną dietę jako smaczna i sycąca przekąska w ciągu dnia.

Innowacyjny produkt Agus odpowiada na aktualne trendy i oczekiwania konsumentów. Łączy bowiem wspaniały smak i czystą etykietą. Smoothie składa się wyłącznie z naturalnych przecierów i soków oraz, co jest wyjątkiem na rynku, śmietanki kokosowej. Napój dostępny jest w butelce nadającej się do recyclingu, którą można zabrać ze sobą do pracy lub np. spakować dziecku do plecaka na drugie śniadanie. Wyjątkowa koncepcja identyfikacji wizualnej Hello Day!, dzięki której produkty odróżniają się od konkurencji na półce sklepowej to strategiczne narzędzie sprzedażowe.

– Certyfikat i logo VEGAN to międzynarodowy symbol, co jest dla nas szczególnie istotne. Nasze smoothie są dostępne na wielu zagranicznych rynkach. Chcąc rozszerzyć sieć sprzedaży stale poszukujemy nowych partnerów handlowych oferując im brandowy produkt najwyższej jakości i atrakcyjne warunki współpracy. Logo VEGAN to nasz kolejny wyróżnik. – dodaje Jarosław Bańda.

Hello Day! Smoothie są produkowane w warunkach aseptycznych i mają długi, 12-miesięczny termin przydatności do spożycia. Proces logistyczny nie wymaga temperatury kontrolowanej, co z kolei znacznie wpływa na optymalizację kosztów w łańcuchu dostaw. W sklepach smoothies mogą być eksponowane w dwóch strefach zakupowych: na półkach

oraz w lodówkach, w pełni uzupełniając ofertę spożywczą oraz kategorię „to go”.

Dodatkowe informacje:

Kryteria, jakie musiały spełnić napoje Hello Day! Smoothie, aby otrzymać certyfikat VEGAN: