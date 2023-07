Sprzedaż w niektórych kategoriach produktów spożywczych od lat notuje dynamiczne wzrosty. Mowa m.in. o napojach i przekąskach. Ich niskoprzetworzone wersje cieszą się coraz większym zainteresowaniem konsumentów, których świadomość dotycząca odżywiania z roku na rok rośnie. Potwierdzają to dane Statisty – np. w 2021 r. światowe przychody ze sprzedaży zdrowych przekąsek wyniosły 85,6 mld dolarów, a do 2030 r. osiągną poziom 152,5 mld dolarów1. Kolejną, niezmiernie rozwojową kategorią są produkty roślinne. Co ciekawe, segment ten wychodzi poza ramy tradycyjnej klasyfikacji artykułów spożywczych, obejmując produkty tzw. cross-category. Odpowiedzią Agus na wiodące dziś trendy rynkowe jest marka Hello Day!, której produkty mieszczą się we wszystkich trzech segmentach.

Napoje numerem 1

Wśród produktów spożywczych, napoje stanowią bardzo dużą i zróżnicowaną kategorię. Jak pokazują dane, są one zdecydowanie najpopularniejsze spośród wszystkich segmentów i generują najwyższe przychody. Kto wypija ich najwięcej? Zdecydowany prym wiodą mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. To tam notowana jest największa sprzedaż napojów bezalkoholowych na mieszkańca na świecie, która w 2023 roku wynieść ma 422 litry[1]. Wygenerować ma to przychód, również największy globalnie, w wysokości 496,5 mld dolarów1.

Warto wspomnieć o interesującym trendzie, dotyczącym podkategorii „pozostałe soki, miksy soków oraz smoothies”. Dane pokazują, że wolumen jej sprzedaży wykaże wzrost o 6,4% w 2023 r, a przychód wyniesie ok. 15 935,8 mln dolarów do 2026 r1. W tym segmencie co ciekawe, również przodują Stany Zjednoczone, to właśnie tutaj generowana będzie większość zysków. Doskonałym przykładem zdrowego produktu z tej kategorii jest Hello Day! Smoothie. Ta innowacja od Agus odpowiada na aktualne trendy i oczekiwania konsumentów. Smoothie składa się z prostych, niskoprzetworzonych składników. Dzięki wyjątkowo gęstej konsystencji może z powodzeniem uzupełniać codzienną dietę jako smaczna i sycąca przekąska. Smoothie zawiera wyłącznie naturalne przeciery i soki oraz, co jest wyjątkiem na rynku, śmietankę kokosową.

Hello Day! Smoothie otrzymało w czerwcu br. międzynarodowy znak VEGAN. Płynna przekąska od Agus spełniła wymagające kryteria stawiane artykułom spożywczym ubiegającym się o ten prestiżowy certyfikat. Oznaczenie to potwierdza, że napój nie posiada i nie wykorzystuje do produkcji składników bezpośredniego pochodzenia zwierzęcego. Znak VEGAN stanowi niezawodną wskazówkę dla konsumentów podczas zakupów. Pozwala osobom dbającym o właściwy balans w diecie wybrać produkty, które są odpowiednie dla ich stylu życia i nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego.

Przekąski – zachowania konsumenckie pokazują kierunek rozwoju

Drugą, niezmiernie popularną kategorią wśród konsumentów są przekąski. Globalna sprzedaż na tym rynku wyniesie ok. 536 miliardów dolarów w 2023 roku. Europa, Afryka i Bliski Wschód odpowiadają łącznie za około 25% globalnych przychodów ze sprzedaży przekąsek1. Ameryki (Północna i Południowa łącznie) - aż 27%1. Stany Zjednoczone pozostają największym rynkiem tej kategorii na świecie – szacuje się, że przychód w tym kraju wyniesie w 2023 aż 108,5 mld dolarów1 Dla porównania Polska ma wygenerować 2,7 mld dolarów1.

Coraz silniejszym graczem na globalnym rynku przekąsek są ich zdrowe odmiany. Potwierdzają to liczby. W 2021 r. światowe przychody ze sprzedaży segmentu zdrowych przekąsek wyniosły 85,6 mld dolarów, a do 2030 r. osiągną poziom 152,5 mld dolarów1. W tej kategorii Agus zapewnia konsumentom innowacyjne Hello Day!, która zawiera m.in. miodowe batony orzechowe oparte wyłącznie na naturalnych składnikach: prażonych, wysokiej jakości orzechach i 20% miodu kwiatowego. Dostępne są w trzech smakach: soli morskiej, żurawiny i gorzkiej czekolady. Wszystkie batony mają przyjemną, chrupiącą konsystencję, dzięki czemu idealnie nadają się na szybką przekąskę w ciągu dnia.

Agus nieustannie pracuje nad rozwojem marki Hello Day!. Chcemy wprowadzić, nową gamę smoothies, w tym wersje warzywne, roślinne oraz zbożowe na śniadanie. Rozważamy również inne formaty opakowań smoothie, tak aby przy różnych okazjach konsument mógł dalej cieszyć się produktem o prostym składzie, z niskoprzetworzonymi składnikami. Oczywiście bacznie przyglądamy się trendom i widzimy, że coraz silniejszym graczem na rynku są produkty roślinne. Nasze portfolio Hello Day! już dziś doskonale wpisuje się w ten multi kategorialny segment żywności – tłumaczy Jarosław Bańda, Dyrektor Komunikacji Agus.

Produkty roślinne

Firma od początku istnienia prowadzi swój biznes w oparciu o dane. A te, w przypadku produktów plant-based jednoznacznie pokazują dziś właściwy kierunek rozwoju. Globalny rynek żywności pochodzenia roślinnego osiągnie wartość 77,8 mld dolarów w 2025 roku. Oczekiwany jest także dalszy wzrost. Prognoza przewiduje, że do 2030 r. wartość rynku wzrośnie ponad dwukrotnie.

O Agus:

