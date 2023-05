Napoje

herbaLOVE – tak smakuje miłość do ziół i owoców! Teraz także w nowym wariancie – Zielona herbata, melon i konopie

Autor: Artykuł promocyjny Herbapol

Data: 09-05-2023, 13:36

Wiosna inspiruje, pobudza zmysły i zachęca do rozsmakowania się w drobnych przyjemnościach. Najlepiej tych, które zapewnią jednocześnie naturalne orzeźwienie! A najprostszym sposobem na to będzie ulubiony wariant napoju herbaciano-owocowego herbaLOVE od Herbapolu. To prawdziwa eksplozja soczystych smaków: arbuza, mango, malin, poziomek i wiśni, które wspólnie z ziołami tworzą zaskakujący, a przy tym pyszny i pełen rześkości miks. W tym sezonie do orzeźwiającej rodziny herbaLOVE dołącza też wyjątkowa nowość – Zielona herbata, melon i konopie.