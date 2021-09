Herbapac: X-Ray Ishida dba o jakość najlepszych herbat

Herbapac, wchodząc na japoński rynek herbaty, postanowił przejść z wykrywacza metali na technologię rentgenowską Ishida. Pozwoliło to producentowi spełnić tamtejsze szczególnie rygorystyczne wymagania, a także dotrzeć do najbardziej wymagających klientów.

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Ishida

Data: 07-09-2021, 14:15

Model Ishida IX używany jest przez Herbapac do kontroli herbat oferowanych do sprzedaży luzem. Pracuje on z szybkością od 25 do 75 kg na godzinę - odmierzane porcje są pakowane w pudełka lub torebki.

Na początku każdego cyklu produkcyjnego maszyna jest konfigurowana poprzez przepuszczenie przez system próbek kalibracyjnych z metalu, gumy i szkła. Wszelkie ciała obce są następnie wychwytywane przez pomiar gęstości kontrolowanego produktu. Wiązka promieniowania rentgenowskiego jest kierowana na czujnik liniowy. Gdy produkt przechodzi przez wiązkę promieniowania rentgenowskiego, tylko szczątkowa energia dociera do czujnika. Pomiar różnicy w poziomie absorpcji energii promieniowania rentgenowskiego między produktem a ciałem obcym umożliwia wykrycie zanieczyszczenia.

Wszystkie systemy kontroli rentgenowskiej Ishida wykorzystują opatentowaną przez firmę inteligentną technologię GA (opartą na algorytmie genetycznym). Analizując dane obrazu z wielu powtórzeń, maszyna osiąga niezwykle wysoki poziom precyzji. Wynika to z tego, że wykrywane zanieczyszczenia są na ogół podobne – herbata jest zbierana ręcznie, 90% zanieczyszczeń stanowią bardzo drobne kamyki – przy użyciu technologii GA inspekcję można zoptymalizować, maksymalizując skalę wykrywania powszechnie występujących ciał obcych.

„Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani systemem wykrywania, który zabezpiecza naszą produkcję” – mówi Fanny Husselstein, dyrektor zakładu produkcyjnego Herbapac. „Model Ishida IX jest łatwy w użyciu, a także w czyszczeniu, dzięki możliwości demontażu i ponownego montażu bez użycia narzędzi” - podkreśla.

Herbapac to globalny dostawca, który zaopatruje w wysokiej jakości luksusowe herbaty zarówno sieci handlowe i delikatesy, jak i kawiarnie, restauracje czy hotele.

„Receptury tworzymy z wyselekcjonowanych herbat z Chin, Indii, Japonii, Korei, Afryki i Ameryki Południowej” – mówi Husselstein. „Zapewniamy najwyższej jakości opakowanie, wnosząc know-how i nasze wieloletnie doświadczenie” – dodaje i zapewnia, że to nie koniec współpracy z Ishida.

„W ciągu najbliższych dwóch lat planujemy zainwestować około 1,6 mln euro, które chcemy poświęcić między innymi na stworzenie trzeciej zautomatyzowanej linii dedykowanej dla saszetek z herbatą o gramaturze 2g” – zdradza Fanny Husselstein. „W ramach tej inwestycji planujemy zwiększyć szybkość pakowania ze 160 do 240 saszetek na minutę”.

Założona w 2008 roku firma Herbapac jest wspólnym przedsięwzięciem grup Salpa i Fauchon. Firma zatrudnia obecnie 80 osób. W ciągu ostatnich trzech lat odnotowała 17% wzrost produkcji, która obecnie wynosi 300 ton herbaty rocznie. Posiada akredytację IFS (International Featured Standards) w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności oraz certyfikat ECOCERT do produkcji produktów ekologicznych.

Źródło: ishidaeurope.pl





Pytania dotyczące zakupu urządzeń Ishida:

Fenix Systems Sp. z o.o.

ul. Długa 40, Moczydłów,

05-530 Góra Kalwaria

Tel: 22 715 52 53

e-mail: biuro@fenixsystems.eu