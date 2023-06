Herbatki funkcjonalne Big-Active to wyjątkowy sprzymierzeniec na drodze do dobrego samopoczucia i smukłej sylwetki. Funkcjonalność zapewniają im odpowiednio dobrane składniki aktywne, a dzięki egzotycznym dodatkom, które idealnie pasują do lata, ich picie to prawdziwa, wakacyjna przyjemność.

Wśród dostępnych wariantów łatwo znaleźć ten, który będzie najlepiej dostosowany do indywidualnych potrzeb, takich jak dbałość o formę, odpowiednią wagę, wsparcie relaksacji czy koncentracji. To idealna propozycja dla tych, którzy pragną więcej i oczekują połączenia skutecznego działania z pysznym smakiem. Herbatki funkcjonalne Big-Active to więcej egzotycznych smaków, więcej cennych składników, więcej korzyści dla zdrowia, samopoczucia i sylwetki!

Początek lata to doskonały moment, by kompleksowo zadbać o ciało i psychikę. Pełne słońca dni same z siebie nastrajają o wiele pozytywniej niż jesienna szaruga czy zimowe mrozy, dzięki czemu bardziej „chce nam się chcieć”. Czasami jednak nawet najlepsze chęci to odrobinę za mało i wtedy warto dać sobie pomóc i skorzystać ze wsparcia. Pierwszy krok do sukcesu to postawienie przed sobą racjonalnego wyzwania, drugi - to konsekwencja w jego realizacji, a trzeci - uzmysłowienie sobie, że sięgnięcie po pomoc to część strategii sukcesu. Dlatego, bez względu na to, czy celem jest wymarzona figura czy poprawa samopoczucia psychicznego, warto znaleźć odpowiedniego sprzymierzeńca, który pomoże połączyć pożyteczne … z przyjemnym.

A mistrzem zarówno działania, jak i przyjemności jest marka Big-Active, oferująca wyjątkową linię herbatek funkcjonalnych. Zawarte w nich składniki aktywne wspierają prawidłowe działanie organizmu w różnych obszarach. Dodatkowo, ich pyszne smaki, pełne egzotycznych nut, stanowią idealną propozycję na gorące lato – niezależnie, czy spędzamy je w mieście, czy w wymarzonej, wakacyjnej destynacji. Te herbatki można łatwo zabrać ze sobą – także w podróż! – ponieważ każda z nich jest zapakowana w pojedynczą kopertkę, chroniącą ich wyjątkowe walory.

W linii herbatek funkcjonalnych Big-Active dostępnych jest pięć wyjątkowych propozycji, które pomogą nam zadbać o siebie zgodnie z naszymi potrzebami. Warto po nie sięgać regularnie, czyniąc je elementem odpowiednio skomponowanej, codziennej diety i towarzyszem zdrowego stylu życia!

Big-Active Herbatka funkcjonalna 4 x Super Slim

To suplement diety, stanowiący idealny wybór dla tych, którzy potrzebują wsparcia w utrzymaniu prawidłowej wagi. Herbatka zawiera morszczyn, który zmniejsza apetyt, wspomaga przemianę materii i stanowi naturalne źródło jodu, a także owoce opuncji figowej, ograniczające wchłanianie tłuszczów i przyspieszające uczucie sytości. Ponadto w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego pomaga kwiat hibiskusa, zaś liście morwy białej wpływają korzystnie na ilość przyswajanych węglowodanów. Herbatka to nie tylko bogactwo składników aktywnych, ale też pyszny smak mango i truskawki. Wszystko po to, aby smacznie i skutecznie wspierać utrzymanie odpowiedniej sylwetki.

Big-Active Herbatka funkcjonalna Active Burn

Oto pomysł na trening ze smakiem! Ten suplement diety wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej, przemianę materii oraz witalność organizmu. W składzie znajdziemy: morszczyn (zwiększa uczucie sytości i korzystnie wpływa na przemianę materii), kwiat hibiskusa (pomaga w zmniejszeniu objawów zmęczenia zarówno fizycznego, jak i psychicznego) oraz nasiona guarany (wspomagają spalanie tłuszczów). A smak? To granat i czerwona pomarańcza, czyli 100% orzeźwienia!

Big-Active Herbatka funkcjonalna Detox

To naturalny i smaczny detoks dla pragnących więcej! Ten suplement diety wspomaga oczyszczanie organizmu z niepożądanych produktów przemiany materii. Zawarte w herbatce liście pokrzywy wspierają eliminację wody z organizmu, a alga chlorella pyrenoidosa, , dba o prawidłową pracę wątroby i jelit. Ponadto fiołek trójbarwny wspomaga pracę nerek i dróg moczowych, a ziele skrzypu wspiera naturalne oczyszczanie organizmu. Filiżanka rano, po południu i wieczorem zapewni poczucie lekkości przez cały dzień. Herbatka Big-Active Detox ma smak papai i cytryny – czyli egzotycznego lata!

Big-Active Herbata funkcjonalna Focus

To kompozycja dużych liści zielonej herbaty, z dodatkiem liścia miłorzębu japońskiego (wspomaga pamięć i koncentrację, przyczynia się do zachowania sprawności umysłowej), orzeszków kola (wspierają pobudzenie organizmu, wzmacniając siły witalne, przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia psychicznego) oraz ekstrakt z nasion konopi siewnych Cannabis sativa. Warto po nią sięgnąć w okresie wzmożonej aktywności umysłowej, gdyż to pełne skupienie dla pragnących więcej! A wspomagając w ten sposób koncentrację, możemy jednocześnie cieszyć się smakiem egzotycznej marakui.

Big-Active Herbata funkcjonalna Relax

Jest pomocna w stanach zwiększonego niepokoju, rozdrażnienia, napięcia nerwowego i w sytuacjach stresowych. To zielona herbata z dodatkiem ekstraktu z nasion konopi siewnych, jak również melisy, która przyczynia się do łagodzenia uczucia zdenerwowania, ułatwia odprężenie i wpływa korzystnie na spokojny sen. Ma przyjemny smak mandarynek. To idealne rozwiązanie zarówno na intensywny dzień, jak i na niespokojną noc.

Herbatki funkcjonalne Big-Active są dostępne w sklepie online Herbapol-Lublin, a także w sklepach spożywczych, super i hipermarketach na terenie kraju.

Cena (wszystkie warianty): ok. 7,29 zł/op. (20 torebek)

„Herbapol-Lublin” S.A. to lider polskiego rynku spożywczego z historią sięgającą 1949 roku. Od samego początku inspiruje się naturą i czerpie z jej bogactwa, oferując konsumentom produkty wysokiej jakości. Portfolio produktowe firmy obejmuje kategorie syropów owocowych, herbatek owocowych, ziołowych, funkcjonalnych, herbat białych, zielonych, czerwonych i czarnych, produktów dżemowych, syropów do mleka i gotowych do picia napojów herbacianych oraz cukierków odświeżających. W portfolio produktowym marki znajdziemy m.in. Herbapol, Big-Active, Zioła Mnicha, Nasza, Polana. Herbapol-Lublin to świetny przykład połączenia tradycji z nowoczesnością. Marka niezmiennie cieszy się zaufaniem czterech pokoleń konsumentów.