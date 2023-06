Marka Big-Active, należąca do firmy Herbapol-Lublin, dołączyła do prestiżowego grona marek wyróżnionych tytułem Superbrands. Jest on potwierdzeniem wysokiej reputacji oraz przewagi nad brandami konkurencyjnymi. Marka Big-Active od lat dynamicznie się rozwija, oferując różnorodny asortyment wysokiej jakości herbat, wpisujący się w najnowsze trendy i odpowiadający oczekiwaniom wymagających konsumentów.

Superbrands to niezależna organizacja promująca ideę brandingu poprzez identyfikację, nagradzanie i prezentację historii sukcesu marek. Na świecie działa od 1994 roku i ma swoje edycje lokalne w 90 krajach. W Polsce jest obecna od 19 lat, a badanie, które stanowi podstawę dla przyznania tytułu, jest największym konsumenckim sondażem siły i wizerunku marek. Przyznanie Godła Superbrands odbywa się w ramach dwustopniowego systemu certyfikacji, opartego o wyniki sondażu konsumenckiego oraz głosowania Rady Marek, złożonej z czterdziestu ekspertów w obszarze brandingu, reklamy, marketingu i PR w Polsce.

Teraz godłem Superbrands została wyróżniona marka Big-Active. Zgodnie z przyjętą metodologią Superbrand to marka, która osiągnęła najlepszą reputację w swojej dziedzinie. Oferuje klientom znaczące emocjonalne lub fizyczne korzyści, których pragną i które rozpoznają. To właśnie one stanowią o jej przewadze nad markami konkurencyjnymi.

Anna Sambor, Dyrektor ds. Marketingu w Herbapol-Lublin, podkreśla, iż wyjątkowość i siła marki Big-Active ma swoje źródła już w jej rodowodzie, a kluczowym wyróżnikiem pozostaje oryginalność i niezmiennie wysoka jakość herbat oferowanych pod tym brandem. - Marka Big-Active zrodziła się z prawdziwej pasji do herbaty – mówi Anna Sambor. – Łączy w sobie innowacyjność, różnorodność, wysoką jakość. Jest silnym graczem w kategorii herbat zielonych, czerwonych i białych, jednocześnie dynamicznie rozwijając się w kategorii herbat czarnych, czarnych aromatyzowanych, owocowych i funkcjonalnych. Zdobyła uznanie szerokiej grupy konsumentów, którzy doceniają wyjątkowe walory smakowe i aromatyczne naszych herbat, a także oryginalność dostępnych wariantów. Potwierdzeniem renomy marki Big-Active są liczne nagrody przez nas zdobywane. Teraz możemy cieszyć się także tytułem Superbrands. Doceniamy wagę tego godła, traktując je jako kolejny dowód wysokiej reputacji marki Big-Active w niezwykle konkurencyjnej kategorii herbat. To dla nas również motywacja do dalszej pracy nad rozwojem marki.

Marka Big-Active istnieje na polskim rynku już od ponad 20 lat. Jej produkty to oryginalne kompozycje dużych liści herbaty, egzotycznych owoców i barwnych kwiatów, które zapewniają wyjątkowy, głęboki smak i aromat. Marka jest znana z tworzenia innowacyjnych wariantów w kategoriach herbat: zielonych, czarnych, białych, czerwonych, ziołowych, a także produktów funkcjonalnych. Dynamicznie rozwijając się, stale dostosowuje asortyment do potrzeb zmieniającego się rynku. Efektywnie buduje swój wizerunek oraz portfolio produktowe, dowodząc, że ma wiele do zaoferowania w zarówno w kluczowych segmentach rynkowych, jak i tych zyskujących na popularności.

„Herbapol-Lublin” S.A. to lider polskiego rynku spożywczego z historią sięgającą 1949 roku. Od samego początku inspiruje się naturą i czerpie z jej bogactwa, oferując konsumentom produkty wysokiej jakości. Portfolio produktowe firmy obejmuje kategorie syropów owocowych, herbatek owocowych, ziołowych, funkcjonalnych, herbat białych, zielonych, czerwonych i czarnych, produktów dżemowych, syropów do mleka i gotowych do picia napojów herbacianych oraz cukierków odświeżających. W portfolio produktowym marki znajdziemy m.in. Herbapol, Big-Active, Zioła Mnicha oraz kosmetyki Polana. Herbapol-Lublin to świetny przykład połączenia tradycji z nowoczesnością. Marka niezmiennie cieszy się zaufaniem czterech pokoleń konsumentów.