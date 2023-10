Produkty Pure by MONIN są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy chcą dbać świadomie o zdrowie, a dobór dobrych jakościowo produktów spożywczych jest dla nich priorytetem. W swoim gabinecie coraz częściej spotykam się z upewnianiem się pacjentów, czy polecane produkty na pewno mają dobry skład oraz czy nie wpłyną negatywnie na ich problemy zdrowotne.

Uważam, że produkty Pure by MONIN dzięki swojemu maksymalnie krótkiemu i naturalnemu składowi można śmiało polecić praktycznie każdemu. Patrząc z perspektywy dietetyka i znając problematykę różnych grup – szczególnie poleciłabym je:

- dzieciom – dzieci w każdym wieku czasem ciężko zachęcić do picia wody, a jak wiemy to ona jednak najlepiej nas nawodni. Te produkty świetnie się sprawdzą do zrobienia smakowej wody, kostek lodu, czy lemoniady – oczywiście bez dodatku cukru.

- osobom dbającym o zdrowie – dorośli też niejednokrotnie piją wody za mało, a dotychczasowy asortyment nie pozwalał na szeroki wachlarz alternatywnych napojów. Dzięki tym produktom można komponować wiele kompozycji smakowych bez obawiania się niezdrowych dodatków.

- odchudzającym się – wiele osób chcących zredukować masę ciała ma problem z podwyższonym poziomem glukozy, czy znalezieniem dla siebie smakowego napoju, który nie wpłynie negatywnie na ich zdrowie, czy sylwetkę. Pure by MONIN śmiało to umożliwia, bo nie zawiera cukru, skład jest naturalny, a kaloryczność ekstremalnie niska.

- aktywnym fizycznie – każdy aktywna fizycznie osoba wie, że nawodnienie to jeden z fundamentów dbania o formę. Z produktami Pure by MONIN stworzysz nie tylko pyszną wodę z dodatkiem smaku, ale też przepyszny izotonik miksując ulubione smaki.

- osobom starszym – niestety wraz z wiekiem zanika nam poczucie pragnienia, a co za tym idzie – rzadziej seniorzy sięgają po wodę. Jest to dla nich bardzo niezdrowe (biorąc pod uwagę często fakt, że wiele chorób czy przyjmowanych leków wymaga dbania o nawodnienie). W upalne dni może być to wręcz niebezpieczne. Aby zachęcić dziadków czy rodziców polecam zaproponować im pyszną wodę z owocowym smakiem, lemoniadę czy smoothie z dodatkiem ulubionych smaków z Pure by MONIN.

- osobom z cukrzycą lub insulinoopornością – dla tych osób również bardzo istotne jest kontrolowanie indeksu glikemicznego posiłków, płynów oraz dbania o zdrową dietę i prawidłową masę ciała. Z tymi produktami śmiało można je wykorzystywać nie tylko do stworzenia ulubionego napoju, ale też deseru – nie martwiąc się o skoki glukozy i złe samopoczucie.

- weganom, wegetarianom – częstujcie się! Produkty Pure by MONIN świetnie urozmaicą dotychczasowe płyny, posiłki i nie wpłyną negatywnie na obniżenie jakości oraz zdrowotności Waszej diety.

Przejdźmy do rzeczy, czyli do przykładowych przepisów dla każdej z powyższych grup.

Owocowa pianka

Żelatyna, 3 łyżeczki

Woda, 250 ml

Pure by MONIN o dowolnym smaku, 250 ml

Ulubione owoce, 100 g

Zalej żelatynę niewielką ilością zimnej wody i pozostaw do napęcznienia. W tym czasie zagotuj wodę i zalej nią żelatynę. Cały czas mieszaj, aż do rozpuszczenia żelatyny. Gdy galaretka lekko ostygnie dodaj Pure by MONIN i miksuj na wysokich obrotach przez 15-20 minut. Wylej piankę do pojemnika, dodaj owoce, szczelnie przykryj. Odstaw do lodówki na co najmniej 3-4 godziny. Smacznego!

Dietetyk: Lekka przekąska, która przemyci Twoim dzieciom porcję owoców.

Lemoniada:

Woda gazowana

Pure by MONIN Lemon Lime

Mięta

Pomarańcza

Do dzbanka wlej wodę, połącz z Pure by MONIN (ilość wedle uznania, dopasuj smak do swoich preferencji), plasterkami pomarańczy oraz listkami mięty. Wymieszaj całość. Najlepiej smakuje schłodzone.

Dietetyk: Gdy ciężko Ci zadbać o prawidłową ilość wody spróbuj pić z ulubionymi dodatkami i z dzbanka. Ułatwia to picie większych porcji.

Niskokaloryczny koktajl:

Pure by MONIN Red Fruits, 2 łyżki

Truskawki, 200 g

Płatki owsiane, 2 łyżki

Pasta orzechowa, 1 łyżeczka

Mleko spożywcze, 1,5%, 250 ml

Zblenduj całość.

Dietetyk: Taki koktajl świetnie sprawdza się na diecie odchudzającej, ponieważ daje dużą sytość dzięki wysokiej zawartości błonnika pokarmowego oraz jest świetnie zbilansowanym posiłkiem – zawiera białko, zdrowe źródła tłuszczy i węglowodanów. Dodatkowo – niska kaloryczność.

Deserek warstwowy proteinowy:

150g skyra naturalnego

2 brzoskwinie

½ łyżeczki kakao

10g migdałów w płatkach

Pure by MONIN Peach Apricot

Do naczynia przełóż skyr, wymieszaj go z kakao. Na wierzch wyłóż pokrojone w kosteczkę brzoskwinie, polej delikatnie Pure by MONIN. Deser udekoruj płatkami migdałów. Smacznego!

Dietetyk: Możesz do deseru dodać więcej białka, jeżeli dbasz o rozbudowę masy mięśniowej lub o jej dobrą regenerację. Taki posiłek to super deser zarówno podczas odchudzania, jak i po intensywnym treningu.

Bezalkoholowy Cosmopolitan:

Woda gazowana

Plasterki pomarańczy i grejpfruta

Pure by MONIN Lemon Lime, 2 łyżki

Pure by MONIN Red Fruits, 2 łyżki

Szklankę wypełnij do połowy lodem i plastrami pomarańczy oraz grejpfruta. Do shakera lub słoika nasyp lodu, a następnie wlej wszystkie płynne składniki poza wodą. Całość energicznie wstrząśnij i przelej do szklanki. Dopełnij napój wodą gazowaną. Smacznego!

Dietetyk: Zaskocz znajomych na imprezie ciekawym koktajlem bez alkoholu i bez cukru. Super alternatywa, dla osób, które nie spożywają alkoholu.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i oczywiście.. smacznego!

Anna Ciulkin, dietetyczka kliniczna