Dariusz Gałęzewski i Dominik Doliński, założyciele marki OSHEE, rozwijają nowy brand na rynku spożywczym, który ma zmienić podejście do zdrowego odżywiania. W nowy biznes zainwestował jeden z najbogatszych Polaków i największych prywatnych inwestorów w Polsce - Michał Sołowow.







Założyciele OSHEE inwestują w hiperżywność./fot. materiały prasowe

Michał Sołowow, polski przedsiębiorca i miliarder, wraz z założycielami marki Oshee, wspólnie powołali nowy spożywczy brand eatyx.

Jak informują twórcy marki - eatyx to pełnowartościowe, zbilansowane posiłki mogące zastąpić dowolne danie w ciągu dnia, a także nowoczesne boostery wspomagające codzienne funkcjonowanie organizmu.

Produkty są już dostępne. Można je kupić online. Sukcesywnie są wprowadzane także na półki sieci handlowych.

eatyx to marka, której misją jest tworzenie rozwiązań z zakresu nowoczesnego odżywiania i suplementacji. Koncept, za którym stoją twórcy OSHEE – Dariusz Gałęzewski i Dominik Doliński – odpowiada na kluczowe wyzwania, z jakimi mierzy się społeczeństwo w XXI wieku. Rosnące tempo życia (zwłaszcza w dużych miastach), nadmierna emisja gazów cieplarnianych (także tych pochodzących z produkcji mięsa i nabiału), wzrost cen żywności spowodowany zmianami klimatu i będące ich skutkiem klęski żywiołowe, zanieczyszczenie środowiska i wyjałowienie gleby, przekładające się na spadek jakości żywności, to niektóre z nich.

– W obliczu wielu czynników zewnętrznych racjonalne komponowanie codziennych posiłków, tak aby zaspokajały wszystkie potrzeby organizmu, jest dziś coraz trudniejsze. Produkty eatyx stworzyliśmy z myślą o wszystkich tych, którzy w realiach współczesnego życia chcą mieć więcej czasu dla siebie i dbać o sylwetkę, nie zapominając przy tym o zdrowym, smacznym odżywianiu oraz potrzebie ochrony planety. eatyx to nie tylko funkcjonalne i bardziej ekologiczne alternatywy klasycznych posiłków czy uzupełniające linię nowoczesne suplementy diety, ale przede wszystkim zupełnie nowa kategoria hiperżywności, która – co powiem z pełnym przekonaniem – zrewolucjonizuje w najbliższych latach rynek spożywczy nie tylko w Polsce, ale i na świecie - mówi Dominik Doliński, jeden z założycieli marki.

Rdzeń marki tworzą funkcjonalne produkty ze zbilansowanym składem. Każdy z nich zawiera tyle samo składników odżywczych, co tradycyjny posiłek. Produkty eatyx są wzbogacone o dodatkowe spektrum witamin, minerałów, probiotyków i adaptogenów. Tym samym zapewniają uczucie sytości od 3 aż do 5 godzin. Nowa oferta OSHEE to batony, posiłki w formie płynnej (gotowymi do spożycia), posiłki na zimno i na ciepło do samodzielnego sporządzenia w kilka minut.

– eatyx to nasza odpowiedź na wyzwania, z którymi na szeroką skalę mierzy się dziś ludzkość i planeta. Te pełnowartościowe produkty mogą być codzienną, przyjazną dla środowiska alternatywą dla klasycznych posiłków. To narzędzie pozwalające działać tam, gdzie przeludnienie, konflikty zbrojne, degradacja środowiska, klęski żywiołowe czy bezprecedensowe susze powodujące brak wody, grożą wizją braku bezpieczeństwa żywnościowego. Myślimy również o krajach zagrożonych brakiem dostępu do jakościowej żywności, w szczególności dla dzieci, dla których eatyx jako pełnowartościowa alternatywa klasycznego posiłku, może być często jedyną podstawą zdrowego rozwoju – mówi Dariusz Gałęzewski.

Uzupełnieniem linii eatyx są suplementy diety w formie boosterów i kapsułek, będące wsparciem organizmu. Firma, w kooperacji z jednym z koncernów medycznych, planuje wprowadzić również kategorię żywności medycznej.

Produkty są już dostępne na rynku. Można je kupić na stronie internetowej. Sukcesywnie są wprowadzane także na półki sieci handlowych. Będzie można je znaleźć w strefach z daniami gotowymi i produktami do jedzenia „on the go”.

Michał Sołowow - biznesy miliardera

Coraz więcej biznesmanów związanych z branżą spożywczą i handlem żywnością osiąga majątki, które plasują ich w rankingu najbogatszych Polaków. Na Liście najbogatszych Polaków 2023 wg "Forbesa", oprócz właścicieli Dino, Herbapolu Lublin czy założycieli Polmleku znalazł się, i to na pierwszym miejscu, Michał Sołowow z majątkiem wycenianym na 25,8 mld zł. Jeden z biznesów miliardera związany jest pośrednio z branżą spożywczą. To North Food Polska zajmująca się prowadzeniem sieci restauracji north Fish oraz John Burg.

Michał Sołowow to polski przedsiębiorca, inwestor i kierowca rajdowy, największy polski przemysłowiec i inwestor prywatny za granicą, działający m.in. w sektorze chemicznym, podłóg drewnianych, płytek i ceramiki sanitarnej. Jego grupa przemysłowa jest największym producentem polistyrenu spienialnego (EPS) w Europie, drugim co do wielkości producentem płytek ceramicznych i największym na świecie wytwórcą desek podłogowych.

