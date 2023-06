Napoje

Odkryj kultowy smak tego lata! Nowość Herbapolu o smaku Oranżady

Oranżada to dla wielu z nas napój naprawdę kultowy. To z jej smakiem kojarzą się beztroskie, dziecięce zabawy z przyjaciółmi, to ona królowała na stole podczas rodzinnych imprez i to po nią sięgaliśmy, by poczuć przyjemne orzeźwienie w gorący dzień. Dlatego na ten sezon letni Herbapol-Lublin przygotował wyjątkową propozycję – a jest nią nowy suplement diety o smaku Oranżady. To pyszny, esencjonalny syrop, który każdemu wakacyjnemu dniu nada wspaniały smak. Jest niezwykle wydajny, gdyż z jednej butelki przygotujemy aż 21 szklanek napoju. Co więcej, jako suplement diety, dostarcza też witamin i cynku.