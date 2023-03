Wiśnie, truskawki, poziomki, maliny, jeżyny, czarne porzeczki … Lista pysznych i powszechnie lubianych owoców jest naprawdę długa. A zimą tak często tęsknimy za ich wyjątkowym smakiem! Dlatego oczekiwanie na wiosnę warto uprzyjemnić sobie, sięgając po owocowo-ziołowe napary Herbapolu z linii Herbaciany Ogród. Powstają one ze 100% naturalnych składników, są wyjątkowo smaczne, aromatyczne i doskonale sprawdzą się jako napój dla całej rodziny. Niezależnie od tego, za którymi owocami przepadamy w szczególności - w Herbacianym Ogrodzie każdy z pewnością znajdzie propozycję dla siebie.

Owocowe herbatki kryją w sobie mnóstwo zalet, nic więc dziwnego, że sięgamy po nie tak chętnie i często. Miłośnicy owoców doceniają przede wszystkim ich pyszny smak i wyjątkowy aromat, które rozpieszczają zmysły zawsze, gdy przygotujemy kubek takiego naparu. A taką herbatką warto się raczyć przez cały rok! Z nią oczekiwanie na cieplejsze i bardziej słoneczne dni stanie się dużo przyjemniejsze.

Dlatego wypatrując wiosny czy marząc o lecie, dobrze jest przywołać smaki ulubionych owoców. A gdzie je znaleźć? Oczywiście w Herbacianym Ogrodzie, pełnym pysznych herbatek. Herbapol, który inspirację do swoich produktów zawsze czerpie z natury, stworzył tę linię z myślą o zaspokojeniu oczekiwań koneserów wysokiej jakości naparów.

Herbaciany Ogród to smak owoców zamknięty w wygodnych, przezroczystych torebkach. Każda z nich skrywa w sobie 100% naturalnych składników – wyselekcjonowanych, poddawanych dokładnej kontroli, zbieranych i pakowanych ze szczególną starannością. Herbatki te nie zawierają teiny, więc w ich owocowym smaku można się zanurzyć zawsze, kiedy tylko mamy na to ochotę.

W linii Herbaciany Ogród Herbapolu dostępnych jest wiele pysznych wariantów, na przykład:

Herbatka Herbapol Herbaciany Ogród Wiśnia - o przyjemnym, intensywnym smaku i urzekającym aromacie tych lubianych, letnich owoców;

Herbatka Herbapol Herbaciany Ogród Granat – orzeźwiająca, oryginalna i z egzotycznym akcentem;

Herbatka Herbapol Herbaciany Ogród Truskawka z Poziomką – idealny owocowy duet, przywodzący na myśl lato i beztroskę ciepłych dni;

Herbatka Herbapol Herbaciany Ogród Prosto z Lasu – filiżanka pełna smaku leśnych owoców, która przypomni wakacyjne, rodzinne spacery na łonie natury;

Herbatka Herbapol Herbaciany Ogród Czarna Porzeczka z cytryną – oryginalny miks słodkiego smaku porzeczki z orzeźwiającymi nutami cytryny.

Herbatki Herbapol Herbaciany Ogród są dostępne w sklepie online Herbapol-Lublin, a także w sklepach spożywczych, super- i hipermarketach na terenie kraju.

Cena:

Herbatka Herbaciany Ogród marki Herbapol (każdy wariant) – 5,99 zł/op. 20 torebek

„Herbapol-Lublin” S.A. to lider polskiego rynku spożywczego z historią sięgającą 1949 roku. Od samego początku inspiruje się naturą i czerpie z jej bogactwa, oferując konsumentom produkty wysokiej jakości. Portfolio produktowe firmy obejmuje kategorie syropów owocowych, herbatek owocowych, ziołowych, funkcjonalnych, herbat białych, zielonych, czerwonych i czarnych, produktów dżemowych, syropów do mleka i gotowych do picia napojów herbacianych oraz cukierków odświeżających. W portfolio produktowym marki znajdziemy m.in. Herbapol, Big-Active, Zioła Mnicha, Nasza, Polana. Herbapol-Lublin to świetny przykład połączenia tradycji z nowoczesnością. Marka niezmiennie cieszy się zaufaniem czterech pokoleń konsumentów.