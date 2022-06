Przekąska w butelce od Hello Day!

Polacy pokochali smoothie! Lekkie i zdrowe owocowe napoje przebojem wdarły się do kategorii przekąsek i z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Z danych Statista Global Data wynika, że kategoria obejmująca smoothie wzrośnie w Polsce z 446,60 milionów euro w 2022 r. do 563,03 milionów euro w 2026 r., osiągając CAGR na poziomie 6,06 %. W rozpoczynającym się właśnie sezonie wiosenno-letnim obecność tych produktów na półkach sklepowych jest po prostu obowiązkowa!

Hello Day! Smoothie to innowacyjna propozycja od Agus. Napój składa się z naturalnych, niezagęszczonych przecierów i soków owocowych, a także, co jest wyjątkiem na rynku, mleczka kokosowego. Gęsta, sycąca, płynna przekąska nie zawiera dodawanych cukrów, a swój smak i słodkość zawdzięcza wyłącznie naturalnej słodyczy owoców. Hello Day! Smoothie to 3 pyszne wersje: marakuja, ananas i mango. Napój dostępny jest w nadającej się do recyclingu butelce, którą można zabrać ze sobą do pracy lub np. spakować dziecku do plecaka na drugie śniadanie. Branding marki odróżnia ją od konkurencji na półce sklepowej. Opakowanie zawiera kolorową markizę, zainspirowaną amerykańskim farmer’s market i francuskim le marché, przywołującą naturalne skojarzenie tradycyjnego targu spożywczego oferującego żywność bezpośrednio od rolników.

To się opłaca!

Hello Day! Smoothie jest produkowane w warunkach aseptycznych i ma długi, 12-miesięczny termin przydatności do spożycia. Logistyka napoju nie wymaga temperatury kontrolowanej, co z kolei znacznie wpływa na optymalizację kosztów w łańcuchu dostaw. W sklepie smoothie może być eksponowane w dwóch strefach zakupowych: na półkach oraz w lodówkach, w pełni uzupełniając ofertę spożywczą oraz kategorię „to go”. – Nasze smoothie jest dostępne na rynkach międzynarodowych, w tym na Węgrzech, Słowenii, Litwie i w Chorwacji. W Polsce jesteśmy dostępni m.in. we Frisco (Eurocash), Żabka Jush, Żabka Delio oraz na stacjach Orlen i Circle K. Chcąc rozszerzyć sieć sprzedaży stale poszukujemy nowych partnerów handlowych oferując im brandowy produkt najwyższej jakości i atrakcyjne warunki współpracy – tłumaczy Andrzej Mirowski, Dyrektor Komunikacji.

Z myślą o konsumentach

Poza smoothie, w ramach marki Hello Day!, Agus oferuje także zdrowe przekąski oraz produkty śniadaniowe. Wszystkie produkty tego brandu składają się z prostych, nisko przetworzonych składników. – Hello Day! powstało jako odpowiedź na potrzeby i zmieniające się zwyczaje żywieniowe, które wnikliwie obserwujemy. Dziś konsumenci poszukują produktów prozdrowotnych i o prostym składzie, które pomogą im zachować zbilansowaną dietę i będą wspierać well-being, zarówno na poziomie produktowym jak i wartości marki – tłumaczy Andrzej Mirowski, Dyrektor Komunikacji. – Zgodnie z naszym sloganem Hello Day! Change Your Life! chcemy wspierać konsumentów w zmianie sposobu odżywiania, stylu życia, patrzenia na świat i myślenia o ekologii. Zachęcamy ich także do zmiany nawyków i postaw – dodaje.

Agus to firma FMCG, która tworzy, projektuje i komercjalizuje produkty w 4 głównych kategoriach: mleczarskiej, napojów, przekąsek oraz produktów śniadaniowych. Firma jest obecna na 4 kontynentach, w ponad 50 krajach, a w ramach Agus Vision 2025 planuje rozwój i dywersyfikacje działalności, w tym poprzez akwizycje. Agus od lat udoskonala swoje receptury, aby sprostać oczekiwaniom rynku. W swoim portfolio firma posiada wiele rozpoznawalnych brandów: Royal Milk, Olimp Milk, Diamond Milk, Imperial, Pride, Majestic, Milmo, Hello Day!.

Więcej na AgusGlobal.com.