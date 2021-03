Rodowita z Roztocza zdobywa coraz więcej lojalnych konsumentów

Woda mineralna Rodowita z Roztocza została wprowadzona na rynek polski w sierpniu 2019 roku. Wyniki sprzedaży za rok 2020, pierwszy pełny rok obecności Rodowitej z Roztocza na rynku, są optymistyczne i firma postrzega je jako duży sukces. To był bardzo trudny rok dla całej kategorii wody mineralnej, ponieważ pierwszy raz od wielu lat sprzedaż wody mineralnej spadła (-7,1 proc. rok do roku). Było to wynikiem trzech czynników: restrykcji związanych z ograniczeniem działalności placówek handlowych, społecznym dystansem związanym z Covid-19 oraz dość chłodnym początkiem lata. Pomimo tego, marka Rodowita z Roztocza osiągnęła udziały ok. 1 proc. w kanałach sprzedaży, co w tych szczególnych okolicznościach, firma traktuje jako duży sukces, wiedząc również o tym, że mało której marce udaje się osiągnąć taki wynik w pierwszym roku. Tym bardziej, że markę Rodowita z Roztocza rozpoznaje już ponad 29 proc. polskich konsumentów. [1]

Tajna broń – ceniony, orzeźwiający smak wody mineralnej

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Kiedy w lipcu 2020 roku przeprowadzono badania marketingowe, czyli w rok od wprowadzenia na rynek polski, zbadano m.in. smak wody mineralnej Rodowita z Roztocza na tle 10 konkurentów.[2] Testy potwierdziły, że to Rodowita z Roztocza została oceniona najwyżej pod względem smaku. Aż 81 proc. oceniło smak wody pozytywnie, w tym aż 47 proc. przyznało jej najwyższe noty. Wniosek z tego jasny, że ci konsumenci, którzy spróbowali Rodowitej chcą powtarzać zakupy.

Co stanowi o smaku wody mineralnej? Przede wszystkim miejsce wydobycia wody i jej skład. Rodowita z Roztocza jest wydobywana w jednym miejscu na świecie w Grabniku k. Krasnobrodu, w miejscu gdzie Roztoczański Park Narodowy styka się z Krasnobrodzkim Parkiem Krajobrazowym.

Wnikliwe badania laboratoryjne potwierdziły, że jest to woda mineralna, o wysokich walorach smakowych, niezwykłej czystości geologicznej i zrównoważonej kompozycji minerałów. Pod względem składu Rodowita z Roztocza to woda średnio zmineralizowana, niskosodowa, o dobrej proporcji wapnia i magnezu. Jest odpowiednia dla wszystkich członków rodziny, w tym dla niemowląt i dzieci. Zawiera 564 mg/l cennych składników mineralnych, w tym wapń, magnes, potas, siarczany i wodorowęglany oraz rzadko spotykaną w wodach krzemionkę.