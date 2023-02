Konsumpcja soków i nektarów owocowych w Polsce przekracza 20 litrów na głowę i plasuje nas w czołówce europejskiej, na 6tym miejscu tuż za Francją.

W konsumpcji napojów owocowych ( do 20% zawartości soku ) zajmujemy drugie miejsce w Europie, tuż za Węgrami, z konsumpcją ponad 17 litrów na głowę mieszkańca. Łącznie to ponad 37 litrów na mieszkańca. Przez wiele lat kategoria soków, nektarów i napojów rosła zarówna wartościowo jak i wolumenowo. Wzrost zatrzymał się latem 2022 i nie widać odbicia po grudniu. Czy to koniec rozwoju kategorii ?

Jesteśmy przekonani, że nie. Kategoria soków i napojów powróci do trendu wzrostowego już w roku 2023. Zarówno w wartości jak i w wolumenie. Polski konsument ceni sobie zdrowie i naturalne składniki wyżej niż przeciętny konsument Unii Europejskiej – przynajmniej deklaratywnie. Oba te atrybuty znajdują się na liście najważniejszych dla niego kryteriów wyboru podczas robienia zakupów spożywczych. Trzecim oczywiście jest cena. I to właśnie cena jest powodem spadku wolumenu sprzedaży soków i nektarów w roku 2022.

Jeśli dobrze czytamy dane – to wielu konsumentów zrezygnowało z dużych opakowań soków i nektarów ze względu na wysoką cenę jednostkową – zmieniając nawyki zakupowe i kupując więcej opakowań w formacie 1L lub mniejszych. Druga ważna tendencja to wzrost tanich napojów owocowych. Konsument poszukuje zdrowia i naturalnych składników na półce – więc jeśli może je nabyć w prostszej i tańszej wersji – często je wybiera.

Jednak najważniejszy dla nas trend , który również przyczynił się do spadku wolumenu sprzedaży w sokach i napojach, ale nie do spadku wartości rynku – to coraz większa ilość okazji konsumpcji indywidualnych. Po 2 latach pandemii widzimy powrót do trendu wzrostowego małych opakowań. Coraz mniej wspólnych śniadań w domu, coraz więcej spożywania napojów w komunikacji, w biegu, w miejscu pracy lub nauki powoduje spadek wolumenu sprzedaży dużych opakowań i wzrost małych opakowań. W efekcie całkowity wolumen sprzedaży na tym cierpi, ale nie wartość. Ten trend zdecydowanie się utrzyma.

Piotr Chęcielewski, Dyrektor Marketingu BEV, Hortex Sp. z o.o.

Hortex jest drugim graczem w branży. Utrzymujemy stabilne udziały rynkowe od lat, znajdując co roku segmenty które pozwalają nam umacniać naszą pozycję w rynku. W roku 2022 były to przede wszystkim opakowania 1L PET, w których nasze udziały znacząco się zwiększyły. Opakowanie idealnie pośrodku spektrum między rodzinnym opakowaniem 2L a opakowaniami na wynos. Pozwala na konsumpcję świeżego soku czy napoju owocowego, bez zbyt długiego przetrzymywania w lodówce. W sokach i nektarach zanotowaliśmy wzrosty udziałów w 7 spośród 10 największych owoców. Zwiększyliśmy udziały rynkowe w soku jabłkowym, pomidorowym, w soku multiwitamina , w nektarze czarna porzeczka, ananas, banan i grejpfrut. Zwiększamy udziały w sokach marchwiowych, które są specyficznym i wyjątkowym segmentem dla Polski i Europy Wschodniej.

Najbardziej jednak cieszy nas duży przyrost udziałów w segmentach produktów dla dzieci. Cieszy nas przede wszystkim wzrost rynku soków i napojów owocowych przeznaczonych dla dzieci. To bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Konsumenci cienią zdrowe i naturalne produkty. Ich wybory w segmencie dziecięcym to potwierdzają. Hortex zanotował wzrosty udziałów w sokach w kartonikach i w napojach w opakowaniu PET. Nie bez znaczenia dla wzrostu rynku jest napływ nowych konsumentów. W roku 2022 przybyło do nas ok 700,000 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z Ukrainy. Choć sam powód ich przybycia jest tragiczny, to jednak ich wpływ na dynamikę rynku jest istotny.

Jestem przekonany , że trend prozdrowotny i deklarowana skłonność do poszukiwania wyrobów naturalnych będzie nadal napędzać rynek soków , nektarów i napojów owocowych. Spodziewamy się powrotu do wzrostu wolumenu, głównie za sprawą opakowań 1L lub mniejszych oraz segmentu produktów dla dzieci.

