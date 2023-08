Napoje

Soti Natural rozszerza ofertę. Do sklepów znanej sieci trafił nowy smak bubble tea

„Postanowiliśmy wypuścić nowy napój, kiedy w kinach pojawił się film „Barbie”. To był świetny pretekst, by w akcji promocyjnej wykorzystać modę na kolor różowy” - mówi prezeska i współwłaścicielka Soti Natural. Firma produkująca napoje i desery na bazie zielonej herbaty właśnie wprowadziła do marketów Żabki kolejną nowość.

Do sklepów sieci Żabka tradił nowy produkt firmy Soti Natural, bubble tea o smaku liczi/Fot. Soti Natural

Czym jest herbata bąbelkowa i kto przygotował ją jako pierwszy?

Czy bubble tea może być zdrowa?

Popularny napój dla dzieci w wersji Soti Natural.

Premiera nowego produktu. Różowa bubble tea na pólkach Żabki

