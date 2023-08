Buszując między sklepowymi półkami, na których znajdują się różnego rodzaju napoje, coraz częściej sięgamy nie tylko po wodę, ale także po izotoniki. Postanowiliśmy zatem sprawdzić jaki skład mają te popularne produkty, dla kogo są przeznaczone i na jakie marki stawiają konsumenci odwiedzający duże markety.

Klienci dużych marketów coraz częściej sięgają po napoje izotoniczne/Fot. Shutterstock / zairiazmal

Jaki skład ma napój izotoniczny i kiedy warto go pić?

Strategie promocyjne znanych marek. Gwiazdy sportu zachęcają do picia izotoników

Coraz więcej konsumentów sięga po izotoniki. Co kupują klienci Biedronki, Lidla czy Żabki?

Jak zrobić domowy izotonik?

Czy warto pić napoje izotoniczne?

Napoje izotoniczne, nazywane w skrócie izotonikami, to produkty spożywcze przeznaczone głównie dla sportowców i amatorów intensywnej aktywności fizycznej. Rolą tych płynów jest bowiem ochrona organizmu przed odwodnieniem oraz uzupełnienie elektrolitów utraconych wraz z potem w trakcie energicznego treningu.

Napoje izotoniczne charakteryzują się tym, że ich osmolalność (czyli stężenie rozpuszczonych w nim substancji) jest taka sama jak w przypadku płynów ustrojowych człowieka. Dzięki tej właściwości izotoniki wchłaniają się najszybciej. Dodatkowym walorem tego typu napojów jest ich skład. Oprócz wody zawierają także sód, potas i magnez czyli niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu składniki mineralne. Choć te produkty zalecane są głównie sportowcom, w trakcie upałów, kiedy pocimy się bardziej intensywnie niż zazwyczaj, każdy może po nie sięgnąć – wyjaśnia Natalia Palmowska dietetyczka kliniczna i sportowa.

Wersje napojów izotonicznych wyprodukowane głównie z myślą o sportowcach często mają w swoim składzie także glukozę, która wspomaga pracę mięśni. Dlatego w przeciwieństwie do zwykłej wody dostarczają organizmowi także pewną ilość kalorii.

Czy napój izotoniczny jest zdrowy? Skład izotoników

Izotoniki są tak popularne wśród konsumentów, że można je zakupić w każdym sklepie spożywczym. Zastanawiając się nad wyborem napoju warto przeanalizować jego skład i sprawdzić, czy nie ma w nim szkodliwych dla naszego zdrowia niespodzianek takich jak sztuczne barwniki, konserwanty czy wzmacniacze smaku. Czy zatem dostępne na naszym rynku izotoniki składają się wyłącznie z naturalnych substancji?

Nie wszystkie, ale większość. Obecnie oczekiwania konsumentów i ich priorytety są tak różne, że niemożliwe byłoby posiadania tylko naturalnych produktów. Np. rozwój kategorii produktów ZERO: bez dodatku cukru i bez kalorii wymusza użycie zamienników tradycyjnego cukru. W definicji składników mineralnych nie mieszczą się także składniki suplementujące nasz organizm, a obecne w produktach witaminy i minerały czy cukier konieczny, by napoje mogły uzyskać status izotoników. Warto podkreślić że Oshee jako pierwsza firma na rynku wprowadziła kilka lat temu w 100% naturalny napój izotoniczne złożony tylko z 4 składników – wyjaśnia Paweł Jacaszek, prezes firmy Oshee Polska.

Oshee jako pierwsza firma wprowadziła na rynek izotoniki, które mają w składzie tylko 4 pozycje/Fot. Oshee

Choć izotoniki przeznaczone są dla osób aktywnych w każdym wieku, producenci zauważają, że tego typu produkty stały się atrakcyjne dla młodych konsumentów. Nastolatki, które dopiero dorastają do wieku shoppera i uczą się jak podejmować samodzielne decyzje zakupowe coraz częściej sięgają po napoje izotoniczne.

Świątek, Lewandowski i Mourinho. Gwiazdy sportu piją izotoniki

Napoje izotoniczne to produkty dedykowane dla sportowców, zarówno profesjonalnych jak i amatorów, którzy lubią się solidnie zmęczyć i zadbać o dostarczenie swojemu organizmowi regularnej dawki aktywności. Nic więc dziwnego, że producenci popularnych izotoników szukając nowych sposobów na skuteczną promocję swoich produktów nawiązują współpracę ze znanymi postaciami ze świata sportu. Napój 4move wytwarzany przez koncern Foodcare był już polecany przez byłego selekcjonera reprezentacji polski w piłce nożnej Adama Nawałkę czy doskonale znanego fanom futbolu na całym świecie Jose Mourinho, który obecnie trenuje AS Romę.

Na kooperację z gwiazdami sportu stawia również firma Oshee, która jest aktualnie liderem na rynku napojów funkcjonalnych, do których zaliczane są izotoniki (artykuły z brandem Oshee są dostępne aż na 50 globalnych rynkach). Do sięgania po płyny zawierające elektrolity i witaminy zachęcali już Robert Lewandowski i Iga Świątek.

Jedną z gwiazd sportu reklamującą izotoniki Oshee jest Iga Świątek, która wraz ze swoim teamem stworzyła własne wersje napojów/ Fot.Oshee

Współprace ambasadorskie, które są bardzo starannie dobierane, przez lata pomogły zbudować markę i jej postrzeganie. Takie działania w połączeniu z bardzo konsekwentnie realizowaną strategią marketingowo - produktową doprowadziły markę do miejsca, w którym jest dzisiaj: absolutnego lidera rynkowego w kategorii napojów funkcjonalnych. Także lidera w postrzeganiu marki jako innowacyjnej, nowoczesnej oraz w suplementacji organizmu podczas aktywności. Oprócz współprac z poszczególnymi sportowcami ważne są także partnerstwa z organizacjami i instytucjami sportowymi, jak w przeszłości sponsoring reprezentacji Polski czy obecna współpraca z hiszpańską LaLigą – dodaje Paweł Jacaszek.

Co wybierają klienci Biedronki i Lidla? Duże markety stawiają na popularne izotoniki i marki własne

Kampanie reklamowe z udziałem znanych twarzy z pewnością przyczyniają się do coraz większej popularności napojów izotonicznych wśród klientów robiących zakupy w marketach należących do dużych sieci. Sprzedażową tendencję wzrostową odnotowała m.in. Biedronka, która stara się sprostać oczekiwaniom konsumentów wprowadzając do asortymentu zarówno topowe marki jak i produkty sygnowane własnym brandem.

Biedronka ma w ofercie napoje izotoniczne własnej marki/Fot. Biedronka

W ubiegłym roku sieć wprowadziła do oferty nową linię produktów marki własnej Go Active, przeznaczoną dla osób aktywnych fizycznie. Napoje występują w trzech wariantach smakowych – cytrynowym, pomarańczowym i wieloowocowym o pojemności 0,75 l. W porównaniu do innych marek, izotoniki Go Active nie zwierają substancji konserwujących ani sztucznych barwników. Są barwione naturalnie z wykorzystaniem karotenów lub koncentratu soku z czarnej marchwi. Zawierają również więcej witamin (niacyna, B5, B6, B7, B12, kwas pantotenowy) – również w odniesieniu do odpowiedników rynkowych – wyjaśnia dr inż. Justyna Szymani, dyrektorka działu rozwoju jakości i kontroli marki własnej w sieci Biedronka.

Izotoniki, które można znaleźć na półkach w Biedronce kosztują od 2,39 do 3,49 złotych, ale w trakcie organizowanych regularnie akcji promocyjnych klienci mogą zakupić wybrane produkty w jeszcze niższych cenach.

Na promocję izotoniku własnej marki postawił także Lidl. W marketach należących do niemieckiego koncernu dostępny jest napój Saguaro Step'ON o smaku wieloowocowym zamknięty w opakowaniu o pojemności 750 ml. Cena lidlowego produktu, w zależności od przeprowadzanych akcji promocyjnych, waha się od 1.99 do 2,39 złotych. Fani znanych marek i najlepszej tenisistki na świecie mogą wybrać izotoniki Oshee dostępne w Lidlu w wersji standardowej oraz dietetycznej bez dodatku cukru.

Ale w planach mamy rozbudowę kategorii napojów dla fanów aktywności fizycznej – dodaje Aleksandra Robaszkiewicz Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Po izotonik do Intermarché. Francuska sieć oferuje aż 16 produktów!

Częściej niż w latach ubiegłych sięgają po izotoniki, także klienci odwiedzający sklepy sieci Intermarché. W pierwszej połowie 2023 roku sprzedaż tego typu produktów w ujęciu ilościowym wzrosła o ponad 5 % w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. Natomiast wartość sprzedaży izotoników w marketach należących do francuskiej sieci wzrosła w tym czasie aż o 20 %.

Trend ten jest spowodowany z jednej strony inflacją, a z drugiej zwiększonym popytem i związanym z nim rozwojem oferty produktowej. Średnia liczba produktów kategorii napoje izotoniczne w sklepie detalicznym (do 2,5 tys. m2) wzrosła rok do roku o prawie 6%. W naszych największych sklepach dostępnych jest 16 różnych produktów, a przeciętna liczba wariantów to 12, podczas gdy statystycznie konkurencyjne supermarkety oferują 8 rodzajów napojów izotonicznych – podkreśla Sławomir Trusewicz, Kierownik Grupy Zakupowej w Intermarché.

Żabka stawia na nowości. Coraz większy wybór sport drinków

Napoje, w tym także te o właściwościach izotonicznych, to jedna z najliczniejszych kategorii produktowych dostępnych w sklepach należących do Żabki. Stały asortyment dostępny w sklepach sieci obejmuje aż kilkaset indeksów, które są regularnie uzupełniane o artykuły typu IN-OUT dostępne w ofercie okresowo. Firma chcąc przyciągnąć klientów i wyróżnić się na tle konkurencji stawia na nowości. W ubiegłym roku pojawiło się aż 120 "napojowych" premier, a w bieżącym roku ma być ich znacznie więcej. Żabka stawia na rozwój tzw. sport drinków, do których zaliczane są napoje izotoniczne i wody witaminowe. Do tej ostatniej grupy należy m.in. Gym Water o krótkim, prostym składzie wyprodukowana na bazie wody kokosowej.

Zrób to sam! Izotonik domowej produkcji

Coraz bogatsza i bardziej różnorodna oferta napojów izotonicznych to odpowiedź producentów na aktualny zakupowy trend i modę na aktywność fizyczną. To także większa szansa na wybór produktu, który najbardziej będzie odpowiadał naszym oczekiwaniom. Zanim jednak zaczniemy analizować ofertę dostępną w popularnych marketach i przyglądać się konkretnym markom pamiętajmy, że funkcjonalny izotonik, który świetnie sprawdzi się w trakcie treningu oraz w upalny dzień możemy przygotować samodzielnie.

Przepis jest bardzo prosty. Wystarczy do wody wcisnąć trochę soku z pomarańczy lub cytryny i dodać odrobinę soli, która wraz z potem ucieka najszybciej z naszego organizmu. Często do gotowych napojów izotonicznych dodawany jest cukier lub inne substancje słodzące. W domowej, zdrowszej wersji ten składnik możemy zastąpić łyżeczką miodu – zachęca dietetyczka Natalia Palmowska.

