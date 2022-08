Żabka z limitowaną, letnią ofertą napojów: Monster, Coca Cola, Wycisk w nowych smakach

Autor: AK

Data: 05-08-2022, 11:57

Żabka przygotowała drugą odsłonę akcji „Spragnieni premier?”, która potrwa od 3 do 30 sierpnia br. Nie zabraknie w niej nowych odsłon znanych i lubianych napojów. W kolejnych tygodniach akcji w sprzedaży we wszystkich sklepach sieci debiutować będą nowe smaki: napojów niegazowanych Hemp Tea, energetyków Monster i Tiger, napojów witaminowych i izotonicznych OSHEE, gazowanych napojów Tymbark w puszce oraz Coca Cola Lime Zero Cukru. A od 17 sierpnia br. w promocyjnych cenach dostępne będą najnowsze propozycje marki Wycisk: dwie nowe lemoniady – malina-agawa-bazylia i matcha tea oraz sok mango-marakuja.

Napoje marki Wycisk w nowych smakach to jedna z letnich nowości przygotowanych przez Żabkę/ fot. mat. prasowe

Rodzina produktów marki własnej Wycisk powiększyła się o trzy nowe pozycje: sok o smaku pomarańczy, mango i marakui 250 ml oraz lemoniady – o smaku maliny, cytryny, agawy i bazylii oraz o smaku herbaty matcha, cytryny i agawy 400 ml. W ramach akcji „Spragnieni premier?” od 17 sierpnia br. nowe produkty Wycisk dostępne będą w promocyjnych cenach przy zakupie 2 sztuk – sok za 5 zł/szt., a lemoniady za 5,50 zł/szt.

Marka własna Żabki Wycisk

Wycisk to wyciskane, niepasteryzowane soki i lemoniady, które charakteryzuje prosty skład bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników. Dzięki innowacyjnej technologii HPP zachowują smak prawdziwych owoców. Zastępująca pasteryzację technologia bardzo wysokiego ciśnienia w niskiej temperaturze gwarantuje, że naturalne składniki zachowują swoje wartości odżywcze i smak na dłużej. Napoje Wycisk dostępne są w butelkach, które w 100 % pochodzą z recyclingu.

W sprzedaży w sklepach Żabka znaleźć można obecnie 10 produktów marki Wycisk – soki w butelkach o pojemności 250 ml i 750 ml oraz lemoniady w butelkach o pojemności 400 ml. Największą popularnością wśród klientów cieszą się lemoniada cytrynowa i lemoniada granat-malina o pojemności 400 ml. Najwięcej produktów sprzedaje się w miesiącach letnich.

Rynkowe nowości w Żabce

Druga odsłona akcji „Spragnieni premier?” będzie także obfitować w nowe napoje produkowane na wyłączność dla sieci Żabka.

Solidną dawkę nowości zapewnią napoje niegazowane Hemp Tea 250 ml w dwóch wariantach – mango i malina. Orzeźwiający zastrzyk mocy gwarantują także trzy nowe propozycje marki Tiger – Wild East o smaku truskawki, kiwi i pomelo, Wild West o smaku mandarynki, pomarańczy i yuzu oraz Dragon Fruit o smaku owoców tropikalnych; Wild West oraz Wild East w puszce 0,5 l, natomiast Dragon Fruit w klasycznej 0,25 l. Jako alternatywa dla kawy czy mocnej herbaty doskonale sprawdzi się także Monster Reserve Watermelon 500 ml o intensywnym, ale przyjemnym smaku słodkiego arbuza.

W akcji nie zabraknie też napojów witaminowych Oshee z limitowanej serii Tattoo 555 ml w dwóch odsłonach – lychee lemon i pomarańcza panamska. Zapewniają one prawidłowe funkcjonowanie i nawodnienie organizmu, a przy tym są niskokaloryczne, nie zawierają konserwantów i sztucznych aromatów. Z kolei dwa nowe izotoniki Oshee – borówkowy i malinowy – pomogą zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia.

Klienci szukających nowości, na półkach sklepów Żabka znajdą także gazowane napoje Tymbark w puszce 330 ml, w dwóch limitowanych smakach – apetyczna truskawka i soczyste kiwi, oraz Coca-Colę Lime Zero Cukru 0,85 l o subtelnym, lekko kwaskowatym smaku limonki, po raz pierwszy w wersji bez cukru.