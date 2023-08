Napoje

Zdrada małżeńska w spocie popularnego energetyka. Reklama narusza zasady etyki?

Autor: oprac. DC

Data: 10-08-2023, 18:11

Do Komisji Etyki Reklamy trafiła skarga na film promocyjny zachęcających do kupna znanego napoju energetycznego. Zdaniem autorów protestu przekaz godzi w uniwersalne wartości i jest szkodliwy dla dzieci i młodzieży - czytamy w portalu Wirtualne Media. Jak do tych zarzutów odniosła się Komisja?