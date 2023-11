Według informacji portalu wp.pl sprawa zaczęła być głośna po tym, jak jedna osoba trafiła do szpitala z poważnym uszkodzeniem przełyku po wypiciu napoju. Szybko zareagowała inspekcja sanitarna, która postanowiła przebadać napoje.

Inspekcja Sanitarna Państwowej Inspekcji przekazała do analizy jedną próbkę "Coca coli Oryginalny smak 500 ml" z automatu samoobsługowego oraz dwie kolejne próbki Coca Coli 2 l , Oryginalny smak i Zero ze sklepu detalicznego w Zagrzebiu. Chorwacki Instytut Zdrowia Publicznego wciąż prowadzi badania, na wyniki należy jeszcze poczekać. W przypadku Coca-Coli jest to nieco ponad 150 tys. butelek. A Państwowa Inspekcja natychmiast po podjęciu działań wydała decyzję i nakazała wycofanie tych produktów z partii, w których istniało podejrzenie, że mogą stanowić ryzyko dla zdrowia ludzi - czytamy w artykule.