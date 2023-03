Napoje

"2 razy zero". Pierwsza bezkofeinowa Coca-Cola bez cukru

Autor: oprac. PP

Data: 30-03-2023, 12:27

Do rodziny produktów Coca-Cola dołączył nowy wariant Cola-Cola Zero Cukru Zero Kofeiny. To pierwszy produkt bezkofeinowy w portfolio Coca-Cola.

