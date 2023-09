Pomiędzy zbiorem ziaren a przygotowaniem filiżanki kawy zachodzi wiele procesów, oddziałujących na jej ostateczny charakter. Zarówno selekcja, jak i metoda parzenia mają niebagatelne znaczenie dla smaku i aromatu, którymi ostatecznie się delektujemy. Wpływa na to także pochodzenie ziaren – warto zauważyć, że obecnie kawę uprawia się w prawie 80 krajach na całym świecie!

Eksperci kawowi są zgodni – taka, którą zachwyca się Twoje podniebienie. Natomiast smak nawet najlepszej jakości ziaren nie zostanie wydobyty, jeśli nie będą one prawidłowo przechowywane, tj. w suchym, ciemnym miejscu i szczelnym pojemniku. Nie bez znaczenia jest też sposób mielenia.

Należy zwrócić uwagę również na sposób zaparzania, bowiem to właśnie woda jest nośnikiem smaku. Ta przefiltrowana, o umiarkowanej twardości i odpowiedniej temperaturze (90-96°C, tj. gorąca, ale nie wrząca), sprawdzi się najlepiej. Jeśli dodatkowo będzie bogata w minerały i tlen, to jeszcze lepiej wydobędzie unikatowy aromat ulubionego gatunku.

Zanim jednak aromatyczne ziarna trafią do naszych domów, poddawane są wypalaniu – metodą bębnową lub gorącym powietrzem. To dzięki niemu ziarna uzyskują swoją brązową barwę, niepowtarzalny aromat i wyjątkowy smak – bardziej wyrazisty i gorzki w przypadku ciemnego palenia, a kwasowy w wariancie jasnym.

– W Tchibo dbamy o jak najwyższą jakość naszych kaw. Aby wydobyć z każdego ziarna najlepsze nuty, stosujemy indywidualny proces palenia. Przygotowanie kawy to dla nas sztuka, rzemiosło i wieloletnia pasja, a w naszym portfolio wciąż znajdują się odmiany, wypalane przy użyciu tradycyjnych bębnowych maszyn prażalniczych, tak, jak robiono to przed 100 laty. Są to Tchibo Barista oraz Davidoff Espresso 57 – mówi Dorota Józeforska, Quality Assurance & Customer Care Senior Specialist, odpowiadająca m. in. za jakość kawy i szkolenia na jej temat w Tchibo Warszawa.