50 lat Coca-Coli w Polsce. Od pierwszych butelek w PRL-u do gwiazd POP-u

Autor: AK

Data: 19-07-2022, 15:32

5760 butelek w godzinę – taką sprzedaż Coca-Cola zanotowała 50 lat temu, gdy w Browarach Warszawskich ruszyła produkcja tego kultowego napoju. Dziś produkty z szerokiego portfolio marki dostępne są w niemal każdym sklepie czy restauracji w Polsce, a globalnie każdego dnia sięga po nie około 1,9 mld osób.

W Browarach Warszawskich, gdzie z linii produkcyjnej zjechała pierwsza butelka Coca-Coli w Polsce, zobaczyć można poświęconą napojowi wystawę/ fot. AK

Od 19 lipca 1972 roku, kiedy zakapslowano pierwszą butelkę Coca-Cola w Browarach Warszawskich (wtedy były to Warszawskie Zakłady Piwowarskie), zmieniło się wiele – ale nie legendarny smak napoju. W pierwszym polskim biurze Coca-Cola w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, pracowało zaledwie 15 osób. Dziś, system firm składający się z Coca-Cola Poland Services i Coca-Cola Hellenic Bottling Company, zatrudnia blisko 1800 pracowników. Każdy etat w spółkach tej kultowej marki stwarza ponad 5 stanowisk w pokrewnych sektorach, co dziś daje razem niemal 10 tys. miejsc pracy.

Zakłady produkcyjne Coca-Cola w Polsce

Znacznie urosło również portfolio firmy, która zgodnie z przyjętą strategią 24/7, oferuje konsumentom napoje na każdą okazję i porę dnia, a już 37 proc. z nich ma obniżoną lub zerową kaloryczność. Większość produktów sprzedawanych w kraju produkowana jest w Radzyminie, Staniątkach i Tyliczu – zakładach Coca-Cola HBC, które działają w Polsce już od 30 lat. Ich powstanie w latach 90. to początek bezpośredniej działalności inwestycyjnej systemu Coca-Cola na terenie Polski, która trwa nieprzerwanie do dziś.

Zgodnie z zaprezentowanymi właśnie wynikami „Raportu wpływu społeczno-ekonomicznego 2021”, wkład spółek w rozwój polskiej gospodarki to ok. 3,6 mld złotych rocznie. Każda wypracowana przez firmy złotówka, generuje 3,83 zł dochodu w krajowej gospodarce. Istotnym elementem wpływu systemu firm Coca-Cola na lokalny rynek stało się także zaangażowanie społeczne oraz szczególnie w ostatnim dwudziestoleciu – zrównoważony rozwój.

Inicjatywy Coca-Cola dla społeczności

Marka przez ostatnie dekady wspierała szereg ważnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, takich jak największy turniej piłkarski dla młodzieży Coca-Cola Cup czy Olimpiady Specjalne w Polsce. Od lat jest także sponsorem rozgrywek narodowego sportu Polaków – piłki nożnej.

Coca-Cola to także aktywny uczestnik i twórca projektów kulturalnych. Przez dekady dała się poznać jako partner najpopularniejszych festiwali muzycznych takich jak Woodstock oraz sponsor tytularny Coke Live Music Festival. Była także inspiracją dla samych artystów, np. Kasi Kowalskiej, Margaret czy Sary James.

W ostatnich latach system Coca-Cola koncentruje się na programach aktywizacji zawodowej, z których do tej pory skorzystało aż 400 tys. młodych osób wchodzących na rynek pracy. Wspiera także organizacje charytatywne i tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Na pomoc uchodźcom z Ukrainy przeznaczono do tej pory tylko w Polsce ponad 5 mln złotych, przeznaczonych głównie na stworzenie przez Polski Czerwony Krzyż czterech punktów recepcyjnych dla uchodźców. W pomoc zaangażowali się też aktywnie pracownicy Coca-Cola – aż 10 proc. z nich regularnie angażuje się w działania w ramach wolontariatu.

- Cieszymy się, że dzięki naszym inicjatywom, Coca-Cola zajęła szczególne miejsce w sercach Polaków i stała się trwałym elementem lokalnej kultury i biznesu – mówi Natalia Stroe, Dyrektor Generalna Coca-Cola Poland Services, Polska i Kraje Bałtyckie. – To przywiązanie działa w obie strony. Polska to dla nas bardzo ważny rynek – jesteśmy tu od 50 lat, tu inwestujemy, zatrudniamy, angażujemy się w życie społeczne. Za nami wiele udanych projektów, które motywują nas do kolejnych działań, które z pewnością dostarczą jeszcze więcej magicznych momentów z Coca-Cola – dodaje Stroe.

Coca-Cola i neutralność klimatyczna

Coca-Cola zobowiązała się zostać firmą neutralną emisyjnie do 2040 roku w całym łańcuchu wartości. Zgodnie z właśnie opublikowanym Raportem Zrównoważonego Rozwoju, w ostatniej dekadzie zredukowała w Polsce emisję dwutlenku węgla o 44 proc. 100% energii elektrycznej, którą Coca-Cola HBC kupuje do swoich zakładów produkcyjnych pochodzi w 100 proc. z odnawialnych źródeł. Produkując napoje, firma szanuje i oszczędza każdą kroplę wody. Zakłady Coca-Cola HBC otrzymały ceniony na całym świecie certyfikat Alliance for Water Stewardship (AWS) na poziomie złotym, a zakład w Tyliczu, jako jedyny w Polsce, zyskał najwyższą, platynową ocenę.

Zgodnie z ambicją “Świat bez Odpadów”, system Coca-Cola chce do 2030 roku zamknąć obieg opakowań, zbierając i poddając recyklingowi tyle opakowań, ile wprowadza na rynek. W Polsce już dziś 100 proc. z nich nadaje się do recyklingu. Firmy systemu Coca-Cola są też aktywnym uczestnikiem dialogu na rzecz utworzenia w Polsce systemu kaucyjnego, który jest najbardziej efektywnym sposobem zbiórki opakowań jednorazowych (90 proc. i więcej), które poddane recyklingowi mogą być ponownie wykorzystane do produkcji opakowań. Coca-Cola współtworzyła takie systemy na wielu rynkach.

- Coca-Cola jest w Polsce od 50 lat i tutaj chce prowadzić swój biznes przez kolejne dekady. Codziennie pracujemy nad tym, by rozwijać nasz biznes w odpowiedzialny, zrównoważony sposób i dalej pozytywnie wpływać na lokalną gospodarkę i otoczenie. W ostatniej dekadzie zainwestowaliśmy tu około 1,3 miliarda złotych, poszerzając nasze portfolio, rozbudowując zakłady i modernizując linie produkcyjne. Wszystko po to, by zwiększyć ich możliwości – także te, które pozwalają nam realizować zobowiązania na rzecz środowiska. Planujemy dalszy rozwój i kolejne inwestycje w rozwój produkcji i innowacje, które każdego dnia będą przybliżały nas do osiągnięcia założonych celów zarówno biznesowych jak i tych, które postawiliśmy sobie w ramach misji Zrównoważonego Rozwoju – mówi Jaak Mikkel, dyrektor generalny Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Podróż do przeszłości

Z okazji 50-tej rocznicy obecności Coca-Cola w Polsce, marka przygotowała szereg niestandardowych atrakcji. W Browarach Warszawskich uruchomiono właśnie wystawę, dzięki której każdy może poczuć ducha minionych dekad i jeszcze lepiej poznać historię tego napoju w Polsce. Na terenie kompleksu przygotowano także artystyczne kalendarium, którego kluczowe momenty zostały zilustrowane na słynnych schodach.