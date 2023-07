Andrzej Gantner, wiceprezes PFPŻ, zabrał głos w sprawie systemu kaucyjnego, który - jego zdaniem - jest spóźniony o minimum 2 lata. Twierdzi, że jeżeli Sejm nie zmieni daty zbiorki przez system na 01.01.2026, to za to opóźnienie branża napojowa (mleczarska i sokownicza też) zapłaci 7 miliardów zł kary w roku 2025.

Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Fot. PTWP

Projekt ustawy wprowadzającej w Polsce system kaucyjny został w czwartek 6 lipca po godzinie 23 odesłany po pierwszym czytaniu do sejmowych komisji gospodarki oraz środowiska. Komisje te mają przedstawić sprawozdanie do 11 lipca.

Zgodnie z projektem system kaucyjny ma zostać wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 r.

Gantner: system kaucyjny zniszczy branżę napojową

- Celem wdrożenia systemu kaucyjnego powinno być umożliwienie firmom wprowadzające napoje wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy wdrażającej SUP zarówno, co do poziomów zbiórki jak i zawartości recyklatu. Niestety w projekcie Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie uwzględniło kluczowych uwag zgłaszanych przez branżę napojową, dopasowujących zapisy projektu do powstałego nie z winy przedsiębiorców opóźnienia - napisał jeszcze przed pierwszym czytaniem Andrzej Gantner w mediach społecznościowych.

Jak dodał: "Po ponad dwóch latach konsultacji i 5 miesiącach leżenia w szufladzie RM, mamy projekt, który zamiast pomagać przedsiębiorcom stanowi realne zagrożenie już nie tylko dla realizacji celów środowiskowych ale wręcz zniszczy finansowo całą branżę napojową (w tym sokowniczą i mleczarską) w Polsce i to już w roku 2025".

System kaucyjny - termin 01.01.2025 całkowicie niemożliwy

Jego zdaniem, zapisany w ustawie 1 stycznia 2025 jako termin rozpoczęcia obowiązku zbiórki przez system kaucyjny jest całkowicie niemożliwy do spełnienia. I podkreśla, że nie da się zbudować funkcjonującego na skalę ogólnopolską systemu krócej niż w dwa lata.

Dzisiaj o 23.45 pierwsze czytanie ustawy o systemie kaucyjnym. Projekt spóźniony o min. dwa lata. Jeżeli Sejm nie zmieni daty zbiorki przez system na 1.01. 2026, t

za to opóźnienie branża napojowa (mleczarska i sokownicza tez) zapłaci 7 miliardów zl kary w roku 2025!!!. — Andrzej Gantner (@AndrzejGantner) July 6, 2023

- Przy wielu operatorach dwa lata to i tak bardzo optymistyczne założenie. Sejm powinien w pierwszej kolejności zmienić ten termin na 1 stycznia 2026 r. Jeżeli tak się nie stanie, wszyscy producenci napojów w opakowaniach objętych system zapłacą rujnujące ich wielomiliardowe kary za wszystkie wprowadzone opakowania (25 tys. zł za każdą tonę), bo żadna firma nie zrealizuje obowiązku, gdyż tylko zbiórka przez system kaucyjny będzie mogła być zaliczona do realizacji poziomu zbiórki, a systemu nie będzie. Nie zmieniono również zapisanych w ustawie poziomów zbiórki, tak jakby system miał ruszyć od razu z pełną wydajnością. Co więcej na kolejne lata wprowadzono poziomy zbiórki większe niż wynikające z regulacji unijnych, co jest zupełnie kuriozalne - komentuje Andrzej Gantner na Linkedin.

System kaucyjny a VAT

Kolejnym krytycznym problemem - według wiceprezesa PFPŻ - jest opodatkowanie kaucji podatkiem VAT. Rozwiązanie to zostało zaproponowane do wcześniejszej wersji ustawy w której kaucja pobierana była na każdym etapie obrotu produktem, niejako szła za produktem.

- W obecnej wersji nie dość, że kaucja pobierana jest tylko przy sprzedaży do konsumenta finalnego, co jest rozwiązaniem absurdalnym i stwarzającym potężne problemy w rozliczeniu kaucji, to jeszcze uznano, że mimo to dalej stanowi podstawę opodatkowania dla wprowadzającego. Stanowi to naruszenie przepisów unijnych i spowoduje kolejne olbrzymie straty zarówno dla sklepów jak i wprowadzających wynikające z błędnego rozliczenia - napisał Gantner.

