Activ chce wypromować polską markę soków NFC - Royal Apple

Mija 10 lat od kiedy firma Activ jako jedna z pierwszych pozycjonowała soki NFC na półkach sklepowych, tworząc nową kategorię, która mimo wielu przeciwności bardzo szybko zyskała uznanie i akceptację.

- Konsumenci doceniają naturalny smak naszych soków oraz brak dodatków chemicznych, wody i obcych cukrów - podkreśla Waldemar Żółcik, prezes firmy Activ.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

I dodaje, że dla soków Royal Apple (marka Activ) rok 2020 był rokiem trudnym. Spadek popytu z powodu Covid-19 dał się mocno odczuć.

- Historyczny wzrost cen surowca - jabłek, który jest jedynym lub głównym komponentem naszych soków mocno nas uderzył. Ale jako jedni z niewielu lub jedyni w tej kategorii nie przerwaliśmy dostaw do sklepów wiosną i latem ubiegłego roku - mówi Waldemar Żółcik.

Szansy na rozwój marka Royal Apple upatruje we wprowadzonym podatku cukrowym. - Nie dodajemy żadnych cukrów do naszych soków, liczymy więc na wzrost zainteresowania. W końcu nasz sok jest „Sokiem na wagę zdrowia” . To nasze hasło - mówi prezes.

Activ ma sporo planów. Obecnie firma wprowadziła soki HPP - czyli pasteryzowane pod wysokim ciśnieniem, jak również soki przecierowe typu smoothie.

- Obecnie realizujemy kampanię promocyjną - można nas zobaczyć w kilku kanałach telewizyjnych - TVP 1 i 2, Polsat, TVN, TVP ABC, jak również w radio, w kilku stacjach. Chcemy przybliżyć naszą rodzinną firmę oraz markę Royal Apple, która mimo że brzmi w języku Szekspira, jest marką rdzennie polską. Wierzę, że jak rodziny raz spróbują to wzorem innych, będą już zawsze „wzbogacać swój dzień sokami na wagę zdrowia”. Chcemy, jako polska stara rodzina sadownicza oraz rodzinna firma dać to co najlepsze z polskich sadów w czystej, naturalnie przygotowanej formie - podsumowuje Waldemar Żółcik.

Soki i napoje - dodaj oferty kupna lub sprzedaży na gieldarolna.pl.