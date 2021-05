Amerykańskie randki Krynicy Vitamin

USA były trzecim rynkiem sprzedażowym Krynicy Vitamin w 2020 r. - po Polsce i Niemczech. - Mamy atrakcyjną cenę, mimo dalekomorskiego transportu. Jednak ważna jest też dostępność puszki. Mamy dostawców opakowań aluminiowych, z czym w USA jest problem - mówi Magdalena Kosińska, Product Development Manager w Krynicy Vitamin SA.

Autor: PP, www.portalspozywczy.pl

Data: 11-05-2021, 16:44

Magdalena Kosińska, Product Development Manager w Krynicy Vitamin SA o współpracy z rynkiem amerykańskim

Krynica Vitamin wzięła udział w targach online ECRM. To internetowa platforma, której zadaniem jest łączenie producentów z potencjalnymi klientami.

Potencjalni kontrahenci z USA dużą wagę przywiązują do zrównoważonego rozwoju. Krynica Vitamin jest po zielonej stronie mocy, korzysta w zakładzie produkcyjnym na Podlasiu z energii elektrycznej pochodzącej całkowicie z odnawialnych źródeł. Dla partnerów z USA to ważne, by współpracować właśnie z takimi firmami.

Krynica Vitamin: mamy atrakcyjną cenę, mimo dalekomorskiego transportu. Jednak ważna jest też dostępność puszki. Mamy dostawców opakowań aluminiowych, z czym w USA jest problem.

W kwietniu Krynica Vitamin uczestniczyła w targach online z amerykańskimi partnerami. Pozyskiwanie klientów online to spore wyzwanie?

Wzięliśmy udział w targach online ECRM. To internetowa platforma, której zadaniem jest łączenie producentów z potencjalnymi klientami. Platforma ma swoją bazę klientów, więc to wygodne rozwiązanie i oszczędność czasu. Format też jest ciekawy, bowiem rozmowa z potencjalnym klientem trwa 10 minut i musi być bardzo konkretna. Nie można się spóźnić, bo czas leci nieubłaganie. Trzeba być maksymalnie skoncentrowanym na przekazaniu treści. To trochę jak pierwsza randka. Jak zaiskrzy, rozwijamy relację. Rozmawialiśmy z potencjalnymi klientami z USA, a także Kanady i Japonii. Taka forma dialogu ma też swoje minusy, nie można dogłębnie zaprezentować swojej oferty.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Z kim rozmawialiście, o jakie produkty pytali Amerykanie?

To były rozmowy głównie z sieciami handlowymi, a także dystrybutorami. Dla nich kluczową kwestią była możliwość dostaw do centrów logistycznych w USA. Pytali też o nasze portfolio produktowe – wody smakowe, napoje funkcjonalne z witaminami, produkty organiczne, a także kawy gotowe do spożycia. My przecież jako jedyni w Polsce produkujemy kawę z mlekiem w puszce.

A napoje niskoalkoholowe na bazie sfermentowanego cukru typu hard seltzer, produkty, które stały się hitem sprzedażowym w ostatnim czasie?

O dziwo hard seltzery nie cieszyły się takim zainteresowaniem.

W jednym z wywiadów dla PortalSpożywczy.pl prezes Krynicy Vitamin Piotr Czachorowski mówił, że Polska przestała już być Wschodem, a nasze firmy przestały być anonimowe w świecie.

To prawda. Spotkaliśmy się z pozytywnym odbiorem, że mamy klientów w USA – a są to duzi gracze na rynku amerykańskim, a także, że przeszliśmy audyty Walmarta i Costco, mamy certyfikat FDA oraz AIB. Dużą wagę nasi potencjalni klienci przywiązywali do zrównoważonego rozwoju naszej firmy, tego, że jesteśmy po zielonej stronie mocy, korzystamy w zakładzie produkcyjnym na Podlasiu z energii elektrycznej pochodzącej całkowicie z odnawialnych źródeł. Dla partnerów z USA to ważne, by współpracować właśnie z takimi firmami. Nie odniosłam wrażenia, że Amerykanie nie wiedzą, gdzie leży Polska i co to za kraj.

Czy w USA mocno konkurujemy cenę i czy tylko nią? Jakie są inne przewagi producentów z Polski?

Nie ma co ukrywać, mamy atrakcyjną cenę, mimo dalekomorskiego transportu. Jednak ważna jest też dostępność puszki. Mamy dostawców opakowań aluminiowych, z czym w USA jest problem. Stało się tak za sprawą pandemii, sieci gastronomiczne w USA przerzuciły się na sprzedaż napojów w puszce stąd ogromne zapotrzebowanie na tego typu opakowania. Również my skorzystaliśmy na tym trendzie, USA były trzecim rynkiem sprzedażowym w 2020 r. – po Polsce i Niemczech.

Czy macie umówione w Stanach Zjednoczonych kolejne randki?

Tak i to nas cieszy. Wysłaliśmy próbki za Ocean, prezentujemy możliwości naszego działu rozwoju, naszą bogatą bibliotekę receptur. Nie ma dla nas barier geograficznych, dostawa puszki w nawet najdalszy zakątek świata to koszt 2-3 centów. Do tego my, jako dostawca z innego kontynentu nie borykamy się z problemami z dostępnością opakowań aluminiowych, które obecnie w Stanach Zjednoczonych są normą. Takie targi są ciekawym doświadczeniem, możliwością pokazania się, zweryfikowania oferty z oczekiwaniami potencjalnych klientów.