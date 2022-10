Rzecznik praw dziecka w wystąpieniu do ministra zdrowia apeluje o ograniczenie spożycia napojów energetyzujących przez dzieci. Badania wskazują, że w Polsce napoje te piją coraz młodsze dzieci, nawet kilkuletnie – przekazało w komunikacie w piątek biuro rzecznika.

Rzecznik praw dziecka apeluje o ograniczenie spożycia napojów energetyzujących przez dzieci /fot. Unsplash

Dzieci nie powinny pić energetyków

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak w wystąpieniu generalnym do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego docenia wprowadzone ograniczenia w sprzedaży nieodpowiednich dla dzieci produktów w szkołach i działania mające przekonać producentów do zmniejszenia zawartości cukru, kofeiny czy tauryny w produktach, które często są kupowane przez dzieci i młodzież. Jednak jego zdaniem to nie wystarczy, by zmienić sytuację.

Wśród młodzieży nastała moda na wspomaganie się energetykami w czasie nauki, przed klasówkami, testami czy też podczas wzmożonego wysiłku. Naukowcy przestrzegają, że napoje energetyzujące zagrażają nie tylko zdrowiu, ale nawet życiu. (...) Rozwijające się młode organizmy łatwo mogą uzależnić się od kofeiny zawartej w napojach. Dużą reakcję wywołały też słowa lekarzy kardiologów, że młodzi ludzie, którzy regularnie wspomagają się energetykami, mogą nie dożyć sześćdziesiątki - podkreślił rzecznik.

Energetyki ogranicza wiele krajów

Mikołaj Pawlak przypomina też, że niektóre kraje podejmują próby ograniczenia spożycia energetyków przez zbyt młode osoby, m.in. wprowadzając limity wieku przy ich sprzedaży. Rzecznik nie ma wątpliwości, że także w Polsce trzeba rozważyć wprowadzenie dodatkowych zmian, które doprowadzą do ograniczenia spożywania energetyków przez dzieci i młodzież.

