Apel producentów napojów do kandydatów na Prezydenta RP w sprawie podatku cukrowego

Podatek cukrowy to bezrobocie dla minimum 20 tys. pracowników branży napojowej. Przedsiębiorcy walczą o utrzymanie każdego miejsca pracy i apelują do kandydatów na Prezydenta RP o potwierdzenie deklaracji wyborczych dotyczących zawetowania nowych podatków i obciążeń fiskalnych dla konsumentów i przedsiębiorców w tym tzw. podatku cukrowego w Polsce - czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji przez Polską Federację Producentów Żywności.