Apel producentów żywności do Jarosława Kaczyńskiego oraz parlamentarzystów odnośnie opłaty cukrowej

Przedsiębiorcy postulują odrzucenie już procedowanych oraz o zaprzestanie wdrażania do końca 2020 r. wszelkich planowanych inicjatyw legislacyjnych, które mogą przyczynić się do zwiększenia obciążeń administracyjnych czy też publiczno-prawnych firm. Celem apelujących organizacji jest jak największe ograniczenie negatywnego wpływu koronawirusa na gospodarkę kraju, poprzez zapewnienie firmom podstawowych warunków do utrzymania ciągłości produkcji i zatrudnienia.

- Nasz apel ma na celu ochronę miejsc pracy Polaków. Wprowadzenie tak wysokiej opłaty w tak trudnym dla przedsiębiorstw momencie będzie oznaczało konieczność masowych zwolnień. Szacujemy, że w samych tylko zakładach przetwórczych pracę może stracić około 15 tys. osób. Jeżeli dołączymy do tego firmy kooperujące to możemy mówić o ok. 60 tys. osób które zostaną bezrobotne, gdyż jedno miejsce pracy w dużym zakładzie przetwórczym generuje ok 4 miejsc pracy w całej gospodarce. Osoby te z dnia na dzień mogą zostać bez zatrudnienia, a całe rodziny – bez podstawowego źródła utrzymana. Dziś kluczowe jest zapewnienie firmom podstawowych warunków do funkcjonowania. Odpowiedzią na to jest stabilna i adekwatna do sytuacji gospodarczej kraju legislacja, gwarantująca wsparcie przedsiębiorcom, a nie dobijanie zakładów pracy nowymi podatkami – mówi Andrzej Gantner, Wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Odrzucona niedawno przez Senat Ustawa o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów, to dobitny przykład rozwiązania legislacyjnego, które w ocenie setek polskich przedsiębiorców, jest szkodliwe i nie powinno w ogóle być rozpatrywane, uchwalane i wdrażane, tym bardziej w czasie tak potężnego kryzysu gospodarczego, z którym mierzy się nie tylko polska, ale i światowa gospodarka.

- Wprowadzenie rozwiązania w procedowanej formule w dzisiejszych warunkach związanych z epidemią, oznacza pewne bankructwo dla większości polskich przedsiębiorstw branży napojowej. To jak planowa eksterminacja całej branży – akcentuje Jan Kolański z KIG Przemysł Rozlewniczy.

Zdaniem organizacji, które podpisały się pod apelem, pospiesznie przygotowana ustawa, bez oceny jej skutków dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, bez właściwego trybu konsultacji społecznych, zawierająca szereg błędów, w połączeniu z rozwijającą się epidemią koronawirusa, która dodatkowo przyczyni się do spowolnienia gospodarczego kraju, może doprowadzić do dramatycznych skutków.