Beata Kozidrak ambasadorką Coca-Cola Zero Cukru

Coca-Cola wprowadziła w kwietniu br. Nową recepturę dla Coca-Cola Zero Cukru. Za pomocą hasła – Najlepsza Coca-Cola ever? – marka zapraszała do spróbowania nowego produktu. Teraz do odpowiedzenia sobie na to pytanie zachęca nowa ambasadorka – gwiazda polskiej sceny muzycznej – Beata Kozidrak.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 11-05-2021, 10:46

Coca-Cola wprowadziła w kwietniu br. Nową recepturę dla Coca-Cola Zero Cukru. fot. materiały prasowe

Marka łączy też siły z Żabką we wspólnej akcji promocyjnej i dedykowanym spocie.

- W drugiej odsłonie kampanii zachęcamy konsumentów, by sami przekonali się, czy to „Najlepsza Coca-Cola ever?”. Zmiany często bywają dobre i warto dawać im szansę – nawet jeśli to, co znamy, wydaje się doskonałe. W końcu aby się przekonać, trzeba najpierw spróbować – tak jak Beata Kozidrak w ostatnim spocie zrealizowanym wspólnie z Żabką – mówi Natalia Grzybicka, Coca-Cola Senior Brand Manager, odpowiadająca za kampanię w Polsce.

Coca-Cola Zero Cukru startuje z drugą odsłoną kampanii promującej nową recepturę i szatę graficzną opakowania. Tym razem działania ujawniają ambasadorkę akcji i obejmują szeroką kampanię na kanałach marki, dedykowany spot oraz współpracę z siecią sklepów Żabka. Bardziej uważni konsumenci mogli już w kwietniu rozpoznać głos artystki towarzyszący reklamie nowej Coca-Cola Zero Cukru.

- Wybór nowej ambasadorki Coca-Cola Zero Cukru był prosty. Niekwestionowana diwa od lat podbija serca fanów w każdym wieku. Pani Beata doskonale wpisuje się w koncepcję naszej kampanii, oddając jej ducha jak nikt inny – podsumowuje Klaudia Pac, Coca-Cola Digital Project Manager.

W nowej reklamie, w poszukiwaniu orzeźwiającego smaku Coca-Cola Zero Cukru, w sklepie pojawia się sama Beata Kozidrak. W zabawnej, lekkiej formule, charakterystycznej dla kampanii Żabka. Mały wielki sklep, okazuje się, że nie tylko artystka potrafi „robić niezły dym”.



Coca-Cola w swojej kampanii stawia na zachęcenie konsumentów do spróbowania nowego smaku. Czy to Najlepsza Coca-Cola ever? By się przekonać, wystarczy… jeden żapps. Marka wraz z Żabką przygotowała specjalną promocję dla użytkowników aplikacji mobilnej żappka. Do rozdania czekają aż 2 miliony puszek Cola-Cola Zero Cukru.

Działania komunikacyjne w tej fazie kampanii, poza emisją spotu reklamowego, obejmują akcje samplingowe w różnych kanałach sprzedaży, a także szeroką kampanię OOH i digital. Za realizację tej odsłony kampanii Najlepsza Coca-Cola ever? odpowiadają: McCann Polska (działania ATL), LiquidThread (działania w digitalu i mediach społecznościowych), Mediacom (planowanie i zakup mediów) oraz 24/7Communication (działania PR). Spot w ramach platformy Żabka. Mały wielki sklep powstał przy współpracy z Agencją PZL i Easy Hell Productions.