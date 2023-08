Inżynierowie z australijskiej uczelni Royal Melbourne Institute of Technology twierdzą, że opracowali sposób na wzmocnienie betonu o prawie 30% poprzez dodanie do materiału przetworzonych fusów kawy.

Beton wzmocniony fusami kawy. Australijscy naukowcy pracują nad nową technologią; fot. unsplash Devin Avery

Beton wzmocniony fusami kawy

Jak informuje theguardian.com, naukowcy z Royal Melbourne Institute of Technology przekształcili odpady fusów kawowych w biowęgiel i wykorzystali do zastąpienia części piasku potrzebnego do produkcji betonu.

- Pomysł zrodził się z chęci zminimalizowania marnowania kawy w miejscu pracy, - powiedziała współprzewodnicząca badania dr Shannon Kilmartin-Lynch, prorektor ds. badań doktoranckich w RMIT.

- Tworzenie biowęgla polega na prażeniu zużytych fusów kawy w taki sam sposób, w jaki praży się niewykorzystane ziarna w celu poprawy ich smaku - powiedział współprowadzący badanie, dr Rajeev Roychand z RMIT.

Proces, zwany pirolizą, polega na podgrzaniu odpadów kawowych do temperatury około 350°C. Zespół twierdzi, że ich technika jest bardziej energooszczędna, ponieważ wymaga niższych niż zwykle temperatur.

Naukowcy współpracują obecnie z samorządami lokalnymi nad przyszłymi projektami infrastrukturalnymi.

