W sieci Biedronka brakuje chipsów marki Lay's i napojów z portfolio PepsiCo. To kolejny raz, gdy firmy nie mogą dojść do porozumienia na temat cen i warunków handlowych. - Negocjacje trwają - mówi Wirtualnemedia.pl Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu Biedronki.

Biedronka bez napojów Pepsi, ale z promocją Coca-Coli; fot. red. / shutterstock.com

Biedronka - rozmowy z dostawcami

- Przy wysokiej inflacji wyzwania na każdym polu są większe niż były wcześniej - mówi Wirtualnemedia.pl Paweł Stolecki, pytany o rozmowy z dostawcami. - Patrząc z perspektywy każdego przedsiębiorstwa większe są wyzwania kosztowe. To na pewno trudniejsze okoliczności niż były wcześniej – dodaje.

Brak PepsiCo w Biedronce

To nie pierwszy raz kiedy na półkach Biedronki brakuje produktów od PepsiCo. W 2022 r. koncern był bohaterem cenowego sporu z siecią Biedronka. Przez prawie cały rok negocjowano cenę popularnych chipsów Lay’s. Ostatecznie przekąski powróciły do dyskontów w grudniu.

Teraz problem z dostępnością zaczął być mocniej widoczny w czerwcu.

Na kłopotach PepsiCo korzystał m.in. Lorenz Bahlsen, producent m.in. Crunchipsów, który już podczas ubiegłorocznego "kryzysu" mocno zwiększył obecność w Biedronce.

Fani chipsów, robiąc zakupy w Biedronce, mają także do wyboru markę własną Top Chips, a także Monster Munch, Wiejskie Ziemniaczki - także z portfolio Lorenza, Przysnacki należące do Intersnack Poland oraz Pringles należące do Kellogg’sa.

W segmencie napojów gazowanych ofertę Pepsi, Mirinda czy 7UP zastępują niemal w całości marki Coca-Coli. Do tego stopnia, że sieć często przecenia je w swoich gazetkach handlowych. W najnowszej widnieje promocja na 2,19 zł za puszkę 330 ml przy zakupie 3 puszek. Obowiązuje limit dzienny 24 puszki na kartę Moja Biedronka.

