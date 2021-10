Big-Active z nową kampanią herbat zielonych

Marka Big-Active przygotowała spot reklamowy promujący herbaty zielone. Kampania potrwa do połowy listopada. Spot ukaże się w stacjach telewizyjnych oraz na platformach VoD i na youtube.

Zrealizowana w tym roku reklama to świeże spojrzenie na markę i zaproszenie konsumenta do jej świata.

- Nasza nowa reklama to pierwszy tak odważny spot w historii marki. Konsumenci zobaczą w nim coś więcej niż sam produkt. Zależało nam na odwołaniu się do emocji i przyjemności, która wiąże się z naszymi herbatami zielonymi. Chcieliśmy przekazać konsumentom, że zielona herbata może pobudzić zmysły i przenieść nas do świata pełnego kolorów, aromatów i smaków. W ten sposób powstał film wpisujący się w trendy komunikacyjne, bardzo zmysłowy, kobiecy, dynamiczny i pełen magii. Nasz nowy spot doskonale oddaje charakter marki i naszych konsumentów: świadomych, poszukujących nowych doznań i przywiązujących wagę do wysokiej jakości produktów - mówi Marzena Walczak, brand manager Big-Active, odpowiedzialna za wszystkie działania marki.

Za kreację spotu odpowiada agencja Mullenlowe. Produkcją zajął się dom produkcyjny WatchOut Studio. Reżyserię powierzono Martynie Iwańskiej, a zakup mediów domowi mediowemu MediaCom.

Nowa reklama to także okazja do zaprezentowania efektu niedawnej metamorfozy opakowań herbat zielonych w wariancie ekspresowym. Dla wygodniejszego zaparzania, do biodegradowalnej torebki z suszem dodano sznureczek z zawieszką, a całość zamknięto w oddzielnych kopertkach. Zmianie uległy także opakowania herbat: ich projekt wzbogacono m. in. o oznaczenia ułatwiające segregację odpadów.