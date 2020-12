Bimber Distillery i Tudor House wprowadziły na rynek kawę o smaku whisky

Polacy to naród kawoszy. Wyniki badania opinii publicznej, zrealizowanego na zlecenie marki DeLonghi, wskazują, że 95 proc. Polaków pije kawę, a ponad połowa z nich spożywa więcej niż jedną filiżankę dziennie.

Trwający od dawna boom kawowy nad Wisłą postanowiła wykorzystać założona w 2015 roku w Londynie przez Polaka, Dariusza Płażewskiego, firma Bimber Distillery. Destylarnia zaczynała od produkcji wódek i ginu, by w maju 2016 roku napełnić pierwsze beczki swoją single malt whisky. Gdy pierwsza partia jej whisky została zabutelkowana we wrześniu 2019 roku w limitowanej liczbie 1000 butelek, wyprzedała się w ciągu zaledwie 3 godzin. Niedawno, wspólnie z polskim dystrybutorem alkoholi premium – marką Tudor House, organizatorem corocznego festiwalu Whisky Live Warsaw – wypuściła na rynek kawę o smaku whisky.

Do sprzedaży trafiły dwie wersje kawy palonej ziarnistej typu espresso, pochodzącej z kolumbijskich upraw. Obie nazwane są „Whisky Barrel Coffee”. Pierwsza to kawa średnio palona, która spędziła trzy miesiące w beczce ex-sherry. Podczas jej degustacji wyczuwalny jest miód, wanilia, orzechy oraz suszone jagody. Druga wersja wypalana była w stopniu mocnym i przechowywana przez trzy miesiące w beczce typu Virgin Oak. W kawie odnajdziemy charakterystyczny dla tego typu beczek smak i aromat zwęglonego dębu, jak również toffi oraz gorącej czekolady, a wszystko to w pikantnym wydaniu.

- Kawa od Bimber Distillery to idealne połączenie dla wszystkich tych, którzy lubią dobrą whisky, a przy tym nie wyobrażają sobie początku dnia bez „małej czarnej”. Finisz w beczkach po sherry i typu Virgin Oak sprawił, że obie wersje zaczerpnęły to co najlepsze - w smaku i aromacie – z leżakujących tam wcześniej trunków. Mamy nadzieję, że pomysł zachwyci polskich konsumentów, a dostępne na rynku produkty stanowić będą początek dłuższej serii – przekonuje Jarosław Buss, właściciel firmy Tudor House Ltd.

Tudor House to działający od 1995 roku na polskim rynku największy importer alkoholi typu Premium. Jej właściciel – Jarosław Buss, jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie whisky. Jako pierwszy Polak w historii sędziował prestiżowe zawody World Whiskies Awards, odbywające się raz do roku w Londynie.

Kawa i herbata - duży wybór znajdziesz w serwisie Giełda Rolna.