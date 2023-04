Coca-Cola ogłosiła, że przekroczyła szacunki Wall Street dotyczące przychodów i zysków w I kwartale 2023 r., korzystając z prężnego popytu na napoje gazowane, a także wielokrotnych podwyżek cen podjętych w celu zwalczania wyższych kosztów.

Pepsi i Coca-Cola spotkały się z niewielką lub żadną reakcją konsumentów na podwyżki cen; fot. unsplash.com

Coca-Cola podnosi ceny napojów

Coca-Cola zapowiedziała w lutym, że w 2023 roku jeszcze bardziej podniesie ceny napojów gazowanych na całym świecie, ale w umiarkowanym tempie, nawet gdy rywal PepsiCo wstrzymał podwyżki cen - podał Reuters.

Średnie ceny sprzedaży wzrosły o 11% w I kwartale - podał producent Fanty i Sprite, podczas gdy globalne wolumeny jednostkowe wzrosły o 3%.

Pepsi i Coca-Cola spotkały się z niewielką lub żadną reakcją konsumentów na podwyżki cen dzięki swojej niemal dominacji na światowym rynku napojów gazowanych.

Konsument 2023- jedna wielka niewiadoma

Mimo to, podczas rozmowy o zyskach, dyrektor generalny Coca-Coli, James Quincey, powiedział: "Nie ma pewności co do tego, jak ostatecznie może wyglądać środowisko konsumenckie w 2023 roku".

Quincey powiedział również, że niedawny kryzys bankowy podsycił dalszą niepewność co do zachowań zakupowych w Europie, podczas gdy konsumpcja w Chinach wciąż wraca do poziomu sprzed pandemii po zniesieniu ograniczeń.

Coca-Cola - kwartalne wyniki powyżej oczekiwań

Marża operacyjna Coca-Coli w I kwartale spadła do 30,7%, w porównaniu do 32,5% rok wcześniej, na skutek wyższych kosztów operacyjnych, zwiększonych wydatków na marketing, inwestycji i silnego dolara.

Zarząd przyznał, że koszty transportu, a także niektóre koszty towarów spadają, ale ceny słodzików i soków wykazują tendencję wzrostową.

Kwartalne przychody Coca-Coli wzrosły o 4,3% do 10,96 mld USD, przekraczając szacunki 10,80 mld USD, podczas gdy skorygowany zysk na akcję w wysokości 68 centów przekroczył oczekiwania na poziomie 64 centów.

