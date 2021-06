Bracia Sadownicy z nowymi wariantami napojów

Bracia Sadownicy wypuszczają nowe, limitowane smaki swoich lemoniad i napojów. Inspiracją są letnie kwiaty i zioła, a celem - wsparcie pszczół.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 16-06-2021, 14:41

Bracia Sadownicy wypuszczają nowe, limitowane smaki swoich lemoniad i napojów. fot. mat. pras.

Bracia Sadownicy, polska marka jabłek i produktów na ich bazie wprowadza aż 6 letnich wariantów swoich popularnych napojów. Bazą wyjściową są oczywiście jabłka, uzupełnione o kwiaty i zioła.

Bracia Sadownicy - Jakie nowości w 2021?

W ramach linii lemoniad - Letnie jabłko, które zadebiutowały na rynku w 2020 roku, spróbować będzie można 3 smaków: ogórek z miętą, wiśnia z lawendą i nowość -truskawka z bazylią. Po raz pierwszy natomiast można będzie posmakować także 3 kwiatowych smaków limitowanej edycji Musującego jabłka. Od lipca dostępne będą warianty z: kwiatem bzu, z różą i z lawendą.

Wszystkie napoje powstały na bazie tłoczonego soku tłoczonego (stanowiącego co najmniej 60% składu) oraz naturalnych ekstraktów z wybranych kwiatów. Dodatkowo zostały wzbogacone w witaminę C. Produkty są w pełni naturalne, bez ulepszaczy, konserwantów i dodatkowych słodzików. Z jabłek uprawianych w zgodzie ze środowiskiem.

Bracia Sadownicy dla pszczół



Nowe warianty smakowe nie zostały wybrane przypadkowo. Są one częścią akcji “Bracia i Maja dla pszczół” mającej zwiększyć świadomość społeczeństwa odnośnie kluczowej roli tych owadów w ekosystemie. Przez 3 miesiące Bracia Sadownicy będą edukować o tym, jak ważne są pszczoły i co można zrobić, aby im pomóc.

Sami zasiali już 1 hektar łąki kwietnej dla pszczół, kolejny siew odbędzie się jesienią, a teraz zachęcają do tego swoich konsumentów. Rośliny wykorzystane do limitowanej edycji soków są przyjazne pszczołom i innym zapylaczom. Dlatego Bracia namawiają do ich sadzenia lub zakładania mini łąk kwietnych w swoich ogródkach czy w donicach na balkonach. Pomoże w tym ekspert od ogrodów i łąk - Maja Popielarska, która poprzez filmy i posty na social mediach podzieli się wiedzą na temat uprawy i pielęgnacji tych konkretnych roślin.

- Akcja “Bracia i Maja dla pszczół” to kolejne działanie podejmowane przez polską firmę w celu ochrony środowiska. “Prawie 80% tego, co jemy, jest zapylane przez pszczoły miodne, dzikie pszczoły i inne owady zapylające. I my naprawdę możemy im pomóc m.in. zapewniając pokarm. A zrobimy to poprzez sadzenie kwitnących roślin przyjaznych zapylaczom” - mówi Maja Popielarska.

Zanieczyszczenia powietrza, zmiany klimatyczne i coraz mniejsza ilość zielonych przestrzeni w bardzo

niekorzystny sposób wpływają na życie pszczół. Owady zapylające zwiększają plony nawet o 75%, a

największą grupę wśród tych owadów stanowią właśnie pszczoły miodne i pszczoły dzikie. Ich brak oznacza mniejsze plony, a to przekłada się na niewystarczającą ilość ulubionych warzyw i owoców.

Pszczoły, zbierając nektar kwiatowy i pyłek, , który jest ich pożywieniem, zapylają kwiaty. Proces ten polega na przeniesieniu się pyłku z pylników rośliny na znamię słupka, w wyniku czego roślina wydaje owoc, a potem nasiona. U wielu gatunków roślin zapylenie jest możliwe tylko przy udziale owadów. Brak pszczół przekłada się na mniejszą ilość owoców i nasion, drobniejsze i mało kształtne owoce oraz niższe plony. Pszczoły odgrywają więc kluczową rolę w świecie roślin. Najwyższy czas żeby zwrócić uwagę na poprawę życia tych owadów.